Zimolu chtějí zpět na kandidátku

Jihočeský kraj – Jihočeští sociální demokraté chtějí jednat s vedením strany a dostat exhejtmana zpět na kandidátní listinu voleb do Poslanecké sněmovny.

Odstoupení hejtmana ZimolyFoto: Deník/ Radka Doležalová

Jen pár dnů mají na boj za znovuzařazení Jiřího Zimoly jeho krajští spolustraníci.

„Možná došlo k politické chybě, ale Jiří Zimola má mít šanci, aby se k tomu vyjádřili voliči,“ míní předseda okresního výkonného výboru (OVV) ČSSD Český Krumlov Jindřich Florián. „To, že je na posledním místě kandidátky, vyjadřuje jeho určitou skromnost a pokoru. Byli bychom patrně jediný kraj, na jehož kandidátce byl nebyl krajský předseda ČSSD a pak na ní nechci být ani já.“

Také člen krajského výkonného výboru ČSSD David Slepička komentoval vyškrtnutí jihočeské šéfa:„Z mého pohledu je to svinstvo. Kandidátka se utvářela odspodu a nikomu Jiří Zimola nevadil – a nevadí ani dnes. Jde o osobní boj premiéra Sobotky proti Zimolovi. Vždyť odstupující ministryně Valachová na kandidátce zůstává! Pochopili bychom, kdyby bylo proti exhejtmanovi vedeno trestní řízení. Je to špatně a může se to stát komukoli z nás…“ konstatuje David Slepička. Místopředseda strakonické organizace Josef Eigner hodnotí vyškrtnutí Zimoly před volbami jako zbytečné. „Jediné, co považuji za určité politicky netaktické jednání, je Zimolova spolupráce s Bláhou na stavbě domu na Lipně. Ale za své činy přijal politickou zodpovědnost, což není v české politice jev zrovna častý.“ Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka včera uvedl, že návrh jihočeského KVV na rozhodčí řízení mezi KVV a předsednictvem ČSSD nemá oporu ve stanovách strany.