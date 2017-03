Praha - Ve věku 84 let dnes zemřel kardinál Miloslav Vlk, který se narodil na Písecku a rád se na jih Čech vracel.

Kardinál Miroslav Vlk.Foto: Deník

Důvody, proč se rád do jižních Čech vracel, prozradil čtenářům Deníku při návštěvě v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Do krajské metropole zavítal, když si budějovická diecéze připomínala jednak 225 let svého vzniku, jednak dvacet let od založení Biskupského gymnázia Jana Nepomuka Neumanna. Právě u zrodu této školy tehdejší biskup Miloslav Vlk byl.

"Cítil jsem se jako biskup v českobudějovické katedrále velice dobře. Když jsem před dvaceti lety diecézi opouštěl, protože mě papež poslal do Prahy, tak jsem tehdy při loučení řekl, že moje srdce zůstává v jižních Čechách, poněvadž jsem Jihočech. Zvlášť s Budějicemi jsem spjat. Studoval jsem tu, a když jsem vystudoval archivnictví, tak jsem tady byl archivářem a ředitelem archivu. Působil jsem na radnici na náměstí a za pár let jsem byl biskupským sekretářem o několik desítek metrů dál na biskupství v Biskupské ulici. Nakonec jsem tady zakotvil, i když krátce, jako biskup," uvedl tehdy.

„Lidské srdce touží po štěstí, posláním člověka je láska a jejím výrazem je obdarování." Tahle slova vlídně připomínal před třemi roky Miloslav Vlk v předvánoční čas před třemi roky.





A co říkají Jihočeši?

Ivo Prokop, okrskový vikář Jindřichův Hradec: Já jsem se s panem kardinálem setkával poměrně často v době, kdy jsem byl duchovním správcem ve Starém Rožmitále u Příbrami, protože to byla farnost, ve které on byl asi sedm let duchovním, v sedmdesátých letech. Tam přišel také o státní souhlas a odtud potom vlastně šel do civilního zaměstnání. On do té farnosti velice rád přijížděl a měli ho tam lidé velice rádi. Měl jsem příležitost se tam s ním setkávat, takže mi tímto určitým způsobem byl velice blízko.

Stanislav Mrvka, starosta Jindřichova Hradce: Kardinál Vlk byl samozřejmě významnou osobností, která po revoluci přispěla k tomu, aby se změnil vzájemý postoj mezi státem a církví. Některé jeho názory možná byly pro někoho nepřijatelné, ale to jeho osobnosti neubírá na významu. Byl velkou osobností a jeho odchod je, samozřejmě, škoda. (had)









Miloslav Vlk se narodil se 17. května 1932 v Líšnici na Písecku. Jeho život prošel řadou zvratů. V roce 1968 byl vysvěcen na kněze. Na začátku 90. let minulého století byl jmenován biskupem v Českých Budějovicích, poté se na jaře 1991 po rezignaci Františka Tomáška stal hlavou českých katolíků. Od října 1994 byl kardinálem. Úřadu pražského arcibiskupa se ujal 1. června 1991, jeho rezignaci přijal papež Benedikt XVI. v únoru 2010 a v pořadí 36. pražským arcibiskupem jmenoval Duku.