Zelenou od radních dostala jen ScioŠkola

Tábor - O vznik nových alternativních škol je zájem. Táborští radní projednali doporučení hned pro tři, získala je však pouze jedna z nich.

Organizátoři ScioŠkoly v Táboře uspořádali na toto téma pro rodiče již první besedu.Foto: David Peltán



O doporučení pro vznik tří nových soukromých škol v pondělí hlasovali táborští radní. Uspěla pouze ScioŠkola, další projekty na vznik dvou montessori základních škol se Tábor rozhodl nepodpořit.



Jak uvedl starosta Jiří Fišer, montessori školy jim nepřišly dostatečně personálně a ekonomicky zabezpečené.



„Projekt ScioŠkoly byl oproti tomu ve všech směrech precizní, mají zajištěné prostory pro výuku, pedagogy i reference dalších ScioŠkol v republice. U montessori škol byly nejasnosti hlavně v zajištění budov pro výuku,“ vysvětlil Jiří Fišer důvody, proč pro zbývající dva projekty ruku nezvedl, stejně jako radní Petr Havránek.



Radní za ČSSD a ANO nepodpořili žádný z projektů na vznik soukromých alternativních škol. Důvodem je obava, že odeberou žáky státním školám. Ty mají letos z celkové kapacity 3960 žáků obsazeno pouze 2676 míst, a zbývá jim ještě 1284 volných.



PRÁVO NA VOLBU

Místostarostka pro školství Michaela Petrová se domnívá, že šanci mají dostat všechny projekty, a sama také pro jejich podporu hlasovala. „Myslím, že by rodiče měli mít možnost výběru, zda jejich děti budou navštěvovat školu státní nebo alternativní,“ upřesnila Michaela Petrová.

Čtěte také: Od Ševětína už se kvůli dálnici kácí



Jak uvedla Lenka Matoušková z iniciativy pro vznik ScioŠkoly v Táboře, nyní budou žádat o kladné stanovisko ještě Jihočeský kraj. Na podzim pak plánují podat žádost na MŠMT o zápis do rejstříku škol a školských zařízení. Nemusí jej ale získat ani s kladným stanoviskem města a kraje.



MINISTERSTVO ZDRŽUJE

Jak sdělila Pavlína Trojovská, vznik waldorfské základky v Ratibořských Horách je komplikován tím, že MŠMT ji dosud do rejstříku škol nezapsalo, přestože iniciátoři mají obě doporučení. „Ve stejné situaci je nyní dalších 56 škol v celé republice, které čekají na rozhodnutí MŠMT, a jímž jednání ministerstva komplikuje situaci především se zápisy do prvních tříd,“ vysvětlila Pavlína Trojovská.



Přestože vzniku montessori základek táborští radní doporučení zatím nedali, Karolina Mairychová z montessori MŠ Mufík Dětem optimismus neztrácí.



„Ani táborské soukromé gymnázium jej nezískalo hned napoprvé,“ dodala Karolina Mairychová s tím, že o něj budou výhledově opět žádat.