Želeč trápí nákladní doprava

Želeč – Jezdí, kudy nemají. To je podle starosty Ladislava Stejskala největší problém s řidiči náklaďáků, jenž musí Želečtí řešit.

„Místo toho, aby řidiči využívali krajskou silnici, jezdí po místní komunikaci. Na ní totiž není stopka a nemusí tak na návsi zastavovat, pouze přibrzdí,“ vysvětlil starosta.



Přes místní silnici ovšem často přecházejí děti z blízké školy, které nákladní automobily můžou ohrozit.

Obec se proto rozhodla situaci změnit, a plánuje silnici kamionové dopravě uzavřít.



„Projekt teprve připravujeme, ale v plánu máme vytvoření mechanických zábran a rozšířeného chodníku včetně travního pásu,“ upřesnil Ladislav Stejskal.



Vznikla by tak slepá ulice, automobilům přístupná pouze z jedné strany. Nákladní vozidla by byla nucena využívat krajskou silnici, a nezjednodušovat si jízdu využíváním místní komunikace.



Navíc by zde mohlo vzniknout sedm nových parkovacích míst.