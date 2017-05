Zdravotničtí záchranáři slaví Den linky 155

Táborsko - Zdravotničtí záchranáři si v pondělí 15. května připomínají Den linky 155.

Náročnou a záslužnou práci operátorek, operátorů i záchranářů a záchranářek v terénu si dnes připomínáme celostátní společnou akcí - Dnem linky 155. "Datum 15. května je zvoleno symbolicky, s odkazem na zdravotnickou tísňovou linku 155, která představuje nejdůležitější pojítko mezi těmi, kdo pomoc zdravotníků potřebují a záchranáři, kteří ji poskytují," uvedla mluvčí ZZS Jihočeského kraje Petra Kafková.



Aktuálně je území Jihočeského kraje pokryto 32 výjezdovými základnami, na kterých denně slouží 52 výjezdových skupin složených z 16 lékařů, 52 zdravotnických záchranářů a 43 řidičů – záchranářů. Činnost všech těchto posádek řídí centralizované krajské Zdravotnické operační středisko.



Jak uvedl ředitel ZZS JČK Marek Slabý, přímo v Táboře má záchranná služba tradici již od sedmdesátých let, kdy spadala pod táborskou nemocnici.



"Úplně první posádka byla vytvořena při anesteziologickém a resuscitačním oddělení. Jejím zakladatelem byl emeritní primář Luděk Zikmund. Společně s dalšími lékaři Jaromírem Cheníčkem, Karlem Šmejkalem a Luborem Tůmou se zasloužili o její vznik," sdělil Marek Slabý.



V sedmdesátých a osmdesátých letech její chod zajišťovali lékaři a sestřičky z táborské nemocnice, především z oddělení ARO. Dispečink tehdy neexistoval, volání přijímala dispečerka dopravy, která seděla na vrátnici táborské nemocnice.



V osmdesátých letech se pak začalo používat číslo telefonní linky 155.



"Symbolem sedmdesátých a osmdesátých let je v Táboře vozidlo Range Rover z roku 1976, které se používalo jako sanitka," uvedl Marek Slabý s tím, že je dodnes pojízdné a v držení ZZS JČK.



V roce 1993 pak došlo k transformaci zdravotnické záchranné služby, jež se stala příspěvkovou organizací a přesídlila do Tábora-Měšic. Tehdy její chod zajišťovalo celkem 15 lidí, kteří odešli z táborské nemocnice. K dispozici měli původně jen dvě sanitky.



Dnes na Táborsku existují 4 výjezdní místa. V roce 1994 přibylo výjezdní místo v Soběslavi, v roce 2003 v Mladé Vožici a nakonec v roce 2011 v Opařanech. Celkem na Táborsku záchrannou službu zajišťuje 24 řidičů, 37 záchranářů a 5 lékařů. Dispečink pro celý Jihočeský kraj umístěn v Českých Budějovicích a pracuje zde celkem 26 dispečerek a 9 dispečerů.



V roce 2016 záchranáři vyjeli na Táborsku k více než 13 tisícům případů.