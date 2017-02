Zavřené slepice mohou méně snášet, někde jim výběh nechali

Českobudějovicko - Mnozí chovatelé dali na doporučení veterinářů a svou drůbež, pokud mají možnost, uzavřeli do kurníků nebo jiných objektů. Může to ale mít vliv na snůšku.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Milan Holakovský

„Uzavření nosnic do kurníků může snůšku ovlivnit. Slepice, která je na volném prostoru nese více. Když je uzavřená, může nést méně, na základě světelných podmínek, na základě výživy. Teď ale ani tak nejde o snůšku, ale aby se snížilo riziko zavlečení nákazy do chovu. To je nejpodstatnější věc. V první řadě omezit kontakt s volně žijícími ptáky,“ říká k současné situaci chovatel Pavel Doubek z Trhových Svinů a připojuje, že nákaza je nyní hodně rozšířená.



Někteří chovatelé volí cestu určitého kompromisu. Například v jednom z Holašovických stavení. "V kůlně mají kurníček, kam chodí spát, kde snáší a mají tam celý rok i krmení," říká Blanka Mühlpecková z Holašovic o svých slepicích, kterých má na dvě desítky. Divoké kachny se podle Blanky Mühlpeckové občas objeví na návesním rybníčku nebo na vodní ploše na okraji Holašovic. "Ale naše slepice nemají kontakt s volně žijícími ptáky. Vrabčáci nám lítají do dvora, ale do kurníku se žádní volně žijící ptáci nedostanou," říká Blanka Mühlpecková k bezpečnostnímu opatření a připojuje, že slepice mají i omezený výběh v sadu, který mohou i teď využívat. Podle holašovické obyvatelky nehrozí, že by se nějaká infekce mohla z jejích slepic přenést na člověka. a s úsměvem dodává, že vnučka si jednu slepici oblíbila natolik, že si ji třeba i hladí.