Zastupitelé zpřísnili pravidla pro hazard v Táboře

Tábor – Mezi zóny zákazu, v nichž nesmějí vznikat herny s výherními automaty, přibyly po pondělním jednání zastupitelé tři nové oblasti: Čekanice, Měšice a Společenské centrum Univerzita v centru Nového Města.

Tábor chce redukovat počet heren. Foto: Ilustrační foto Deník

Ochrana tří lokalit získala hlas od 20 z 23 přítomných zastupitelů.

„Je to jen velmi mírné zpřísnění, herny jsou zlo,“ naznačila místostarostka Michaela Petrová, že by si dokázala představit podstatně větší omezení . V Táboře hazard zastupitelé vykázali vyhláškou, která platí vždy v okruhu sto metrů od škol a veřejných institucí jako jsou například nádraží.

Podle komunistického zastupitele Václava Eberta ale takový zákaz nic neřeší. „Buď bychom herny měli zakázat všude, nebo je nechat žít. Toto je špatně, gambleři si odejdou jen o kus dál do jiné herny.“

Podle jeho kolegyně z ANO, Radky Maxové, by však hrozilo, že vzniknou nepovolené herny, které se vymknou kontrole. „Úplný zákaz není dobrý, rozpočet by přišel o velké peníze a černé herny jsou rizikové,“ míní zastupitelka, která v tomto změnila názor. Ještě před časem by hlasovala shodně s Václavem Ebertem a souhlasila s úplným zákazem her po celém městě. „Nestydím se, že mění m názory u toho, oč se zajímám,“ vysvětlila v pondělí změnu postoje.

Zatímco v centru města nové herny nevznikají, pole neorané najdou provozovatelé na sídlištích, kde zákaz platí jen v domech kolem školských zařízení. Na Sídlišti nad Lužnicí tak v poslední době vznikly dvě nové herny.