Zasněžený Hartvíkov hostí Polánka Cup

Hartvíkov - Šestý ročník závodu v běhu na lyžích klasickou technikou startuje zítra hodinu po poledni.

Běžkař.Foto: Michal Fanta

Už pošesté v historii bude zasněžené okolí Hartvíkova patřit běžkařům. Spolek Polánka se zítra znovu ujme pořadatelských otěží závodu v běhu na lyžích klasickou technikou.

Populární Polánka Cup láká na start sportovce všech věkových kategorií. Na scénu se vrací po třech letech, kdy ho nebylo možné vinou počasí uspořádat. Letos se ovšem představí v plném lesku a jeho aktéři si užijí skvělých podmínek, které jim současné zimní klima servíruje.

SONDA DO HISTORIE

Tehdejší občanské sdružení Polánka spatřilo oficiálně světlo světa na sklonku roku 2008. Jen o pár týdnů později v době, kdy se v tomto podmanivém koutě táborského okresu připravovalo umístění rozcestníků a informačních tabulí vytryskla z nadšení členů sdružení myšlenka závodu v běhu na lyžích.

O jeho zrodu hovoří současná předsedkyně spolku Ludmila Dvořáková.

„Bylo to víceméně z legrace. Pozvali jsme na závod své kamarády a známé, ale sešlo se nás asi jen dvacet. Ještě v ten den ráno pršelo, dole už sníh nebyl a nikdo nevěřil, že by to u nás mělo být jiné," popisuje Ludmila Dvořáková premiéru běžeckých klání.

I přesto se pořadatelé rozhodli udělat ze závodu tradici. A vyplatilo se, což dokazuje zájem, kterému se klání v dalších letech těšila.

„Vůbec jsme netušili, že se závod nakonec tak ujme," usmívá se předsedkyně.

LETOŠNÍ ROČNÍK

Organizátoři se na zítřejší obnovenou premiéru Polánka Cupu chystají velmi svědomitě. Pro běžce, kteří se do pečlivě připravené stopy vydají, vypsali celkem deset věkových kategorií od dětí až po dospělé s distancemi od 400 metrů do zhruba 12 kilometrů. Na své si přijde každý účastník, ti nejlepší se pak mohou těšit na poháry a diplomy.

Výsledné pořadí a dosažený čas ovšem není tím nejpodstatnějším, co závod provází. Slova Ludmily Dvořákové to jen potvrzují.

„Nebývá to o závratném závodnickém tempu, ale jde hlavně o účast. Jsme rádi, když se u nás lidem líbí a užijí si to tady," říká.

V předchozích ročnících zlákala akce zhruba osmdesát až devadesát běžkařů.

„Myslím, že tentokrát by se mohlo sejít něco kolem stovky lidí," odhaduje předsedkyně spolku Polánka.

Pro prezenci účastníků bude od 13 do 13.30 hodin otevřená klubovna vedle hartvíkovského kostela. Tam také naleznou aktéři závodu potřebné hřejivé zázemí. Děti vyrazí na trať o půl druhé, ostatní kategorie odstartují ve 14 hodin.