Zájem o titul Vesnice roku pozvolna upadá

Táborsko - Celkem 212 obcí v republice se zapojí do soutěže Vesnice roku 2017. Z Táborska se letos přihlásila pouze Řepeč. Ještě loni přitom o titul usilovaly tři obce.

ČESTNÉ UZNÁNÍ. O náves se Řepečtí poctivě starají. Kapličku nově opravili a dětem udělali hřiště. Právě za upravené centrum obce dostali v soutěži Vesnice roku 2012 čestné uznání. Foto: Kateřina Krejčová

Vesnice roku už tolik netáhne. Alespoň na Táborsku tomu vše nasvědčuje. Soutěž je vyhlašována ministerstvem pro místní rozvoj již od roku 1995 a ještě před dvěma lety o titul Vesnice roku usilovalo šest obcí z Táborska.

Loni poklesl počet přihlášených vesnic na tři, letos pak pouze na jednu.

Proč se letos o titul na rozdíl od loňska nesnaží, vysvětlil starosta Bělče Stanislav Šmejkal.

„Účastnili jsme se pravidelně poslední tři roky, letos jsme se rozhodli do soutěže nejít. Obec se dvěma stovkami obyvatel nemá podle mého názoru příliš šanci na výhru,“ vysvětlil Stanislav Šmejkal.

Dalším důvodem, jenž starosta Bělče uvedl, je také to, že letos nic nového nepostavili. V konkurenci dalších obcí by tedy neměli komisi co nabídnout.

„Momentálně pracujeme na projektu čističek ke každému domu v obci. Pokud se nám jej podaří úspěšně dotáhnout do konce, do soutěže se zase přihlásíme,“ upřesnil budoucí plány Stanislav Šmejkal.

Oproti loňsku nesoutěží také Borotín. „Myslím, že se nemusíme hlásit každý rok,“ uvedl starosta Antonín Brož. Účast v dalších letech ale nevylučuje.

ŘEPEČ SE NEVZDÁVÁ

Jedinou obcí z Táborska, jež se letos do soutěže přihlásila, je Řepeč. Jak uvedl starosta Jiří Vozábal, chtějí na komisi zapůsobit hlavně nově dokončenou čistírnou odpadních vod. Řepeč také zakoupila rodinný domek, na nějž byla uvalena exekuce. „Máme v plánu v něm vybudovat dva sociální byty pro čtyři obyvatele,“ uvedl Jiří Vozábal.

Řepečtí se poprvé přihlásili v roce 2011 a hned první rok získali celorepublikovou Oranžovou stuhu. Ministerstvo pro místní rozvoj ji uděluje za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

Řepečtí tak získali 830 tisíc korun, které využili na opravu chodníků v obci.

„Pokud bychom zvítězili i letos, případné prostředky bychom použili buď na úpravu sociálního bydlení nebo na rekonstrukci mostu, po němž jezdí školní autobus do Opařan,“ naznačil Jiří Vozábal.

Oproti předloňsku se neúčastní ani Sudoměřice u Bechyně. V jejich případě ale nejde o nezájem. Starosta Stanislav Houdek je totiž členem hodnotící komise soutěže.

„Letos si dopřáváme zasloužený čas na odpočinek,“ sdělil Stanislav Houdek s tím, že před dvěma lety byli druzí v jižních Čechách a v roce 1999 dokonce zvítězili.

Vilém Frček z ministerstva pro místní rozvoj označil i přes mírný pokles účast obcí za unikátní. Oceněné vesnice letos získají možnost rozdělit si až 32 milionů korun.