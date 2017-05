Zahradní slavnost oblékne divadlo do nových barev

Tábor – Nová vizuální linka Divadla Oskara Nedbala je teď aktuální záležitostí nového vedení táborského kulturního stánku v čele s ředitelkou Linkou Rybákovou.

Pražský soubor Bratři v tricku vystoupí v Táboře.Foto: archiv DON

Jeho mluvčí, Veronika Drdáková upřesnila, že změnu, která přichází po dlouhých letech, oficiálně představí osmého června při zahradní slavnosti na ukončení divadelní sezony.

Nové logo, jiná tvář programu, skládaček, plakátu, změna barev, písma… Všechny prvky propojí jednotná linka. „Všechny tyto prvky v současné podobě používalo divadlo už přes dvacet let a my myslíme si, že už neodpovídají současné době a že si zaslouží proměnu,“ vysvětluje Veronika Drdáková důvod proměny, ale podrobnosti nechává v utajení.

Ředitelka Linda Rybáková se vedení divadla ujala loni, předtím dlouho pracovala jako jeho dramaturgyně a už v té době cítila, že jednotná vizáž divadla potřebuje modernizaci. „O nové grafice jsem snila několik let, až funkce ředitelky mi umožnila si toto přání splnit. Práce na ní byla a stále ještě je poměrně intenzivní, vycházíme z vlastní definice sebe sama. Nové logo by mělo být jedinečné, noblesní a navozovat slavnostní atmosféru, stejně jako veškeré propagační materiály. Tomu odpovídají zvolené barvy, písmo i komunikační prostředky, které jsou dle mého názoru velmi uživatelsky vstřícné,“ přidává k tajemnosti ředitelka a doufá, že stejné nadšení vzbudí i u svých věrných diváků. To by pak bylo odměnou i pro autora grafického návrhu Jiřího Linharta.

Aktualizovanou značku Divadla Oskara Nedbala jako první posoudí účastníci zahradní slavnosti. Osmého června začne začne v 19 hodin a nabídne novocirkusové představení pražského souboru Bratří v tricku Plovárna na motivy Vančurova Rozmarného léta. Ve druhé polovině večera se pak všichni přesunou do slavnostně nasvíceného divadelního parku, jenž vybídne k neformálnímu korzu, k němuž zahraje Smyčcové kvarteto Jiřího Sychy nebo klavírista Jan Buriánek. Vstupenky jsou již v prodeji.