Záchrany gotického hradu v Soběslavi se ujme firma z Českého Krumlova

Soběslav – Ve městě na soutoku Lužnice a Černovického potoka už znají vítěze výběrového řízení na dodavatele akce Záchrana gotického hradu. Jeho výsledky schválili radní v tomto týdnu na svém osmém letošním zasedání.

Gotický hrad v Soběslavi.Foto: Deník/Pavel Šácha

Stavební úpravy části západního hradního křídla se ujme českokrumlovská firma VIDOX, s. r. o., a to za cenu 1 121 972 Kč + DPH. Na druhém místě skončila domácí soběslavská firma Spilka a Říha, s. r. o., která šla do boje s cenou 1 239 195 Kč + DPH.



Budoucí provedené úpravy se týkají výměny vrat a odstranění stropu hospodářské budovy, a také opravy hradní zdi včetně výměny vrat.



Místostarosta Soběslavi Vladimír Drachovský nadnesl časový horizont, v jakém by měla být zadaná práce dokončena: „Chtěli bychom všechno zvládnout do termínu konání městských slavností, to znamená do poloviny září,“ poznamenal.