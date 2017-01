Za nedostavěný úsek dálnice už řidiči platí

Veselí nad Lužnicí - Nově budovaný úsek D3 z Veselí nad Lužnicí do Bošilce ještě není oficiálně ani otevřený, ale řidiči již za něj musí platit.

Řidiče na nově zpoplatněný úsek upozorňují dopravní značkyFoto: Jiří Dintar

Stát skutečně nelení. Nový dálniční úsek má být oficiálně zprovozněn až na podzim, stále tedy není hotový, ale za jeho jednu část si už stát od řidičů vybírá poplatky.

Starosta Veselí Ladislav Sýkora, v jehož městě se objevily zelené tabule upozorňující řidiče, že ve směru do Budějovic vjedou na placený dálniční úsek, tomu ani nechce věřit. Navíc mu to nahnalo do města další auta. „Začali jsme si je počítat, zatím podle mého odhadu je jich víc," říká.

Že se za projíždění „stavbou" již platí, nám potvrdili jak na kraji, tak i v Soběslavi a ve Veselí, pouze na ministerstvu dopravy, kde o zpoplatnění rozhodují, si s odpovědí nevěděli rady a za celý den ji nedodali. Úsek Měšice Bošilec ale mají od letoška v tabulce zpoplatněných úseků.

Kdo chtěl za dálnici při cestě do Českých Budějovic ušetřit, volil starou silnici. V pátek se jim ale do cesty postavil placený dálniční úsek, o němž nikdo neřekl, že je dálnicí. Řidiči na něj najedou 1200 metrů za kolejemi před veselským obchvatem.

Tady ŘSD staví další úsek D3, jenž Veselí spojí s Bošilcem. Oficiálně dálnice není zprovozněná, kolem se stále buduje, ale za použití necelých čtyř kilometrů asfaltu už řidiči musejí zaplatit jako za čtyřproudovou dálnici. Navíc se tu ani nerozjedou, rychlost je snížená na 80 kilometrů.

Starosta Veselí Ladislav Sýkora takové rozhodnutí příliš nechápe. ,,Nemá to podle mě logiku. Ta dálnice, kterou ministerstvo dopravy nechalo zpoplatnit, ani není dálnicí. Nejsou to čtyři pruhy, ale jen jeden obousměrný. Parametry dálnice to pro řidiče nesplňuje, a proto nechápu, proč jsou nuceni platit za provizorium," podivuje se starosta a připomíná obdobnou situaci u Tábora.

,,Člověk by řekl ano, tam měli zdravý rozum, lidé by jinak museli přes Tábor, tak uznali, že zpoplatnění nemá smysl. Proto mi připadá nelogické, aby se kousek u nás zpoplatňoval a nazýval se dálnicí," neskrývá rozčarování nad rozhodnutím ministerstva dopravy. Veselští se proto pustili do vyjednávání s ministerstvem i krajem, aby situaci přehodnotily. Její dopady totiž pociťují v ulicích.

Také Jiří Kubeš z odboru výstavby a regionálního rozvoje v Soběslavi je přesvědčen, že zpoplatnění se nyní negativně dotkne dopravní situace v centru Veselí nad Lužnicí. Přes něj totiž teď pojedou řidiči, kteří se chtějí vyhnout placení. Starosta Veselí Ladislav Sýkora z tohoto důvodu povolal svoje strážníky, aby mu počítali projíždějící auta a zjistili tak zahuštění dopravy v centru. Výsledky očekává již v nejbližší době. Starosta je přesvědčený, že změnit vyhlášku by pro úředníky neměl být problém.

Placený úsek budoucí D3 z Veselí začíná u mimoúrovňového křížení silnice do Třeboně a končí u křižovatky na Žíšov.

Úsek Veselí n. L. - Bošilec Stavba je situována v prostoru současného obchvatu Veselí nad Lužnicí. Začíná za mimoúrovňovou křižovatkou Veselí-sever a končí zhruba na hranicích bývalých okresů Tábor a České Budějovice. Délka úseku je 5125 metrů.

Alena Šatrová, Klára Hejdová