Za Jihočechy dal svůj podpis jediný senátor: Jiří Šesták

Jižní Čechy - S chováním prezidenta Miloše Zemana senátor Jaroslav Větrovský nesouhlasí. Svůj podpis pod kritiku, již podepsala třetina jeho kolegů, ale nepřidal.

Senátor Jaroslav VětrovskýFoto: Archiv TD

„Chování prezidenta se mi rovněž nelíbilo, to je třeba říct. A na Hradě to přehnal, ale obecně nemám rád hromadná prohlášení,“ vysvětluje senátor Jaroslav Větrovský, jenž se do horní komory dostal jako nezávislý pod hlavičkou ANO Andreje Babiše. I k němu má výhrady. Za fatální chybu totiž považuje jeho ovlivňování novinářů. Na druhou stranu nebylo podle něj fér, že ministr o nahrávání nevěděl.

K deklaraci senátorů svůj podpis připojil jediný Jihočech, a sice Jiří Šesták z Budějovic. „Jde o to vyzvat prezidenta, aby konal tak, jak říká ústava a aby byl loajální s ostatními ústavními orgány. To, co se odehrálo na Hradě, se jako loajalita kvalifikovat nedá,“ říká s tím, že Senát již dříve vyzval prezidenta, aby byl loajální s ostatními ústavními orgány. „Jsem toho názoru, že by se měly vyčerpat všechny nástroje k tomu, abychom přiměli prezidenta respektovat ústavu, pokud ale konat nebude a poruší ústavu, jsem připraven podepsat i ústavní stížnost,“ dodává senátor Šesták.

To Tomáš Jirsa zůstal stejně jako Jaroslav Větrovský stranou podpisové akce. „Je to aktivistický přístup bez reálného dopadu. Stejně jako ústavní žaloba na prezidenta Václava Klause před pěti lety, o které aktivističtí senátoři hlasovali tři dny před koncem jeho mandátu. Je to pouze gesto bez reálného dopadu na prezidenta,“ přirovnává. Dokument o znepokojení z jednání prezidenta nepodepsal ani senátor Karel Kratochvíle.

Jaroslav Větrovský se pro Deník vyjádřil i k reakcím Andreje Babiše na veletoče kolem jeho osoby.

Jak vnímáte arogantní chování ministra Babiše, například jeho sprosté výroky a urážky na adresy kolegů z vlády?

Nebudu omlouvat věci, které jsou neomluvitelné. Sice to všechno moc nesleduji, ale obecně: arogance nebo zatajování a mlžení nemá v politice co dělat. Já jsem to nikdy nepotřeboval.

Jak by se podle vás měl teď zachovat? Rezignovat, nebo dál trvat na své funkci?

To teď vůbec neumím posoudit, opravdu nevím. Já si hlavně myslím, že když má premiér problém se svým ministrem financí, měl by ho odvolat.

Právě o to se přece snaží.

Ano, ale snaží se o to tak, že to chvílemi působí až komicky. Je to takové odvolávám, co jsem odvolal a slibuju, co jsem slíbil.

V tom ale přece zmatek udělal prezident.

S tím souhlasím a taky říkám, že chování pana prezidenta mi přijde za hranou. V tuto chvíli opravdu jeho chování není úplně šťastné a dokonce si myslím, že když pan premiér dal návrh na odvolání ministra, tak ústava jednoznačně říká, že ho má prezident odvolat. Jestliže se premiér konečně pochlapil a poslal návrh na odvolání, měl tak prezident neprodleně učinit. Podmiňovat to vypovězením koaliční smlouvy, je podle mne nadbytečné. Ta přece vůbec nesouvisí s výkladem ústavy.

Také to vnímáte, jak se nyní často zmiňuje, coby spojenectví Miloše Zemana a Andreje Babiše?

Na to neumím odpovědět. Spíš než spojenectví to vnímám jako absolutní truc, pomstu a ponížení premiéra.

Kdybyste se hypoteticky někdy dostal do podobného tlaku, pod jakým je nyní ministr Babiš, jak vy byste se zachoval?

Podle mne si nikdo nedokážeme představit, pod jakým tlakem je, proto teď dávat nějaké hraběcí rady, by nebylo úplně férové. Nevím, jak bych v takové situaci reagoval, a doufám, že se do ní nikdy nedostanu.