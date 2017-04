Z Tábora odešlo na děti přes 17 tisíc korun

Tábor - Do peříčkové sbírky Pomozte dětem, kterou tradičně pořádá nadace NROS, se zapojil také Tábor.

Studenti z Tábora vybrali do kasiček přes 17 tisíc korun.Foto: archiv Cheiron T

Jak uvedla koordinátorka veřejné sbírky v Táboře Markéta Bendová, dobrovolníci na konci března vyrazili do ulic mezi chodce, jimž nabízeli ručně vyráběné peříčkové brože, které jsou symbolem sbírky. Výtěžek z celé republiky pak podpoří činnost až 50 neziskových organizací. Táborským studentům se podařilo prodat peříčka za více než 17 tisíc korun. „Tyto peníze jdou nadaci, která výtěžek přerozdělí. Mezi příjemci jsou i organizace z Táborska, a to táborský Cheiron T, APLA Jižní Čechy a soběslavské I MY,“ upřesnila Markéta Bendová s tím, že do prodeje se v ulicích zapojili studenti obou táborských gymnázií.

Pomozte dětem je společný charitativní projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti spojený s celonárodní veřejnou sbírkou zaměřenou na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé republice. Od roku 1998 se podařilo zatím přerozdělit téměř 200 milionů korun a podpořit 1345 projektů. V celkovém součtu tak projekt pomohl téměř 200 tisícům dětí. Pravidelným vyvrcholením každého ročníku bývají velikonoční svátky, kdy se Česká televize intenzivně věnuje projektu ve svém vysílání. Patronkou projektu je herečka a bloggerka Marie Doležalová. Letošní kampaň nesla heslo Najděte to v sobě.