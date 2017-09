Waldorfská základka začne v pondělí už naostro

Ratibořské Hory - Příznivci alternativních forem školství se konečně dočkali. Waldorfská základní škola dostala od ministerstva školství zelenou.

Iniciátoři vzniku první waldorfské základní školy na Táborsku se konečně dočkali: ministerstvo školství dalo souhlas se zřízením školy. Až do poslední chvíle přitom nevěděli, zda budou moci školu otevřít. Ministerstvo si totiž dávalo na čas a své rozhodnutí sdělilo teprve v závěru srpna.

Rodiče budoucích žáků tak už dokonce zvažovali, že požádají o povolení domácí výuky svých dětí.

Jak za budoucího zřizovatele uvedla Valérie Procházková, děti i pedagogy již mají nasmlouvané. „Máme 14 dětí, které se chystají nastoupit do první třídy. Učit je budou čtyři pedagogové,“ upřesnila Valérie Procházková plány sdružení Janíček.

BUDOU PRVNÍ

Na Táborsku zatím žádná waldorfská základní škola není, nejbližší je až v Písku. Celkem jich v republice funguje pouze čtrnáct. Ve světě ale tradici mají už sto let a jedná se o nejrozšířenější formu alternativního školství.

Starosta Ratibořských Hor Radek Lamboj iniciativu Janíčka vítá. Ve vzniku školy vidí možnost, jak základní školu v obci nejen zachovat, ale udržet i další na ni navázané činnosti, jako jsou zájmové kroužky, družinu nebo školní jídelnu.

„Dětí je tu málo už teď a výhled do budoucna zlepšení nevěstí. Sám pamatuji doby, kdy na škole bývalo běžně kolem stovky dětí. Toho by se spoluprací s Janíčkem mohlo časem opět dosáhnout,“ věří Radek Lamboj. Pro malé obce je podle něj neštěstím, když musí školu zavřít.

První třídu letos otevírat obec nebude, nejsou děti. Loni do první třídy nastoupily pouze tři. Do první třídy nově zřízené waldorfské základky v pondělí nastoupí čtrnáct dětí. Počet žáků by se pak měl každým rokem navyšovat. Zatím škole stačí pronájem jedné třídy. Školné za jednoho žáka nepřesáhne 1400 korun za měsíc.