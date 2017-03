Vypadne z kola jeden místostarosta Tábora?

Tábor - Opoziční zastupitel František Dědič oprášil svůj starý nápad na úsporu. Tvrdí, že na radnici je málo práce a hodně lidí.

Ilustrační fotoFoto: Deník/ Archiv

František Dědič v pondělí na jednání zastupitelstva zopakuje, co navrhoval při ustavující schůzi po volbách v roce 2014: na radnici je zbytečně moc placených lidí. Starosta Jiří Fišer jeho snahy hodnotí jako exhibicionismu a alibismus.

Exhibicionismus a také kampaň pro další komunální. O tom je zase přesvědčený Václav Ebert z KSČM.

„Bezpochyby se připravuje na příští volby, “ mluví o taktice Františka Dědiče stejně jako v tomto čase o její neproveditelnosti. Starosta se přesto připravuje i na opačnou variantu. „Paralyzovala by se radnice a já bych pak odmítal cokoli podepisovat,“ avizuje.

Zároveň předvídá, že kdyby nyní prošel návrh Františka Dědiče a z radnice by musel odejít jeden místostarosta a dva radní, nastala by patová situace a Tábor by se vydal „cestou do bažin“.

„Protože neříká, kdo má odejít a kdo má toho Černého Petra, což je alibismus. Normální by bylo, aby řekl tento člověk to dělá špatně a nemá na radnici být. Když to neřeknu, chci se jen zviditelnit. Pokud by toto usnesení bylo přijaté, nastala by patová situace: do funkcí jsme zvolení v řádných volbách, což by ale od dubna nemělo platit. Osobně bych od té doby odmítal cokoli podepsat,“ upřesnil starosta Fišer.



Ačkoli Václav Ebert nyní mluví v tom smyslu, že regulovat počet placených radní má vítěz voleb, v roce 2014 od komunistů František Dědič získal všechny jejich čtyři hlasy. Přestože Dědičova ODS ve volbách 2014 propadla a v zastupitelstvu získala jen dva mandáty.



O jednoho uvolněného místostarostu táborská radnice posílila po změně státní správy, kdy byly v roce 2002 zrušeny okresní úřady a na bývalá okresní města dopadly jejich kompetence.

Naopak za vlády Františka Dědiče, který město vedl se dvěma místostarosty, vzniklo jako úlitba opozici třetí placené místo, a sice předsedy kontrolního výboru, jímž se stal Ladislav Šedivý z KSČM. S platem srovnatelným pro místostarostu.



Tento model zrušila vláda vedená Táborem 2020. „Po volbách v roce 2006 (kdy T2020 uzavřel koalici s ODS) jsme prosadili změnu a placenou funkci předsedy kontrolního výboru zrušili. ODS pak za to ale dostala místo třetího místostarosty, jímž byl Jiří Bartáček. To všechno bylo z dílny ODS a najednou to účelově obrací,“ rekapituluje minulost Jiří Fišer a zmiňuje i tu nedávnou.

„Po posledních volbách za mnou František Dědič přišel s nápadem, aby bylo sedm místostarostů na poloviční úvazek. Aby si každý užil,“ vzpomíná na povolební vyjednávání v roce 2014.



František Dědič je přesvědčen, že město lze řídit efektivně i s jedním místostarostou. Současné složení radnice respektoval až do rozpadu koalice, k němuž došlo loni na jaře.

Přečtěte si: Tábor má odvoleno

„Koaliční dohoda už neplatí a oni se dohodli na minimalistickém programu. Takže jsem přesvědčený, že pro minimalistický program má být také minimalistický počet lidí,“ zdůvodňuje. Na druhou stranu by nebránil, kdyby opozice opět měla získat placeného kontrolora.



Pokud by v příštím roce ODS cestu na radnici vyhrála, František Dědič si dokáže představit vládnutí jen s jedním uvolněným členem rady. Ovšem musel by o tom přesvědčit i své koaliční partnery. Reálněji vidí tři posty, neboť každý z partnerů „chce mít svůj vliv.“

O jeho návrhu budou v pondělí rozhodovat zastupitelé, jednání v Tabačce začne v 15 hodin. Navrhovatel připouští, že ani po neúspěšném hlasování se své představy nevzdá a zkusí to znovu.