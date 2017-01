Volný výběh pro psy skončil fiaskem

Tábor - Radní za ČSSD chtěla starším lidem vybudovat park pro jejich psy. Kolegům nesedla lokalita.

Výběh pro psy. Ilustrační snímek. Foto: Deník/Richard Kutěj

Z pondělního jednání rady odcházela místostarostka Olga Bastlová z ČSSD se špatnou náladou. Kolegové ji nepodpořili ve snahách vybudovat oplocený výběh pro psy, kde by nemuseli mít vodítko.

Hlasování dopadlo fiaskem: z devíti radních byli tři pro park, tři proti němu, dva se hlasování zdrželi a jeden u něj chyběl. Místostarostka se přitom opírala o výsledek ankety, již spustila na webu a mezi občany z místa vytipované lokality pod Křižíkovou trafostanicí na břehu Jordánu. Vyslovilo se 251 lidí, z nichž 196 výběh podpořilo.

Starosta Jiří Fišer T2020 svůj hlas nedal, od lidí má i opačné reakce. „Mám několik odmítavých e-mailů od lidí z místa," říká.

Olgu Bastlovou v jejím plánu podpořil jen stranický kolega Tibor Stano a místostarostka za Jinak! Michaela Petrová. Radní Radku Maxovou z ANO stejně jako starostu Jiřího Fišera na svou stranu nezískala.

„Okolí Jordánu je relaxační zónou, pokud se chceme bavit o výběhu pro psy, tak na jiném místě. Navíc by park vyžadoval intenzivnější sečení trávy a úklid exkrementů a to mám pocit nebylo s technickými službami prodiskutované," zdůvodňuje svoje zamítavé stanovisko. Měla k němu, jak říká, i další důvod: zvolená výměra výběhu je příliš malá a omezení vstupu psů do 40 centimetrů v kohoutku považuje za diskriminační.

Snahou sociálních demokratů bylo poskytnout starším lidem, kteří se nepouštějí daleko od domova, místo v centru, kde by si při venčení mohli sednou na lavičku a psa pustit z vodítka. V pondělí to nevyšlo, Olga Bastlová se ale svého záměru nevzdává. Kromě ankety si smysl ověřila i v jiných městech, kde podobný výběh funguje.

„Mají ho například i v Českých Budějovicích, ale ani v jiných městech, která jsem osobně obvolala, jsem neslyšela, že by s ním měli problém," tvrdí. Oplocenou psí louku dostali v létě například i pejskaři v Neratovicích. V Táboře mají pro volný pohyb psů k dispozici jen louku pod klokotským klášterem, na ostatních veřejných místech musejí psa připnout na vodítko.

Starosta Fišer dodal, že v otevřeném a rekreačním prostoru kolem Jordánu by neměly vznikat ploty. Kolegyni Bastlové naznačil, že se nebrání, aby výběh předložila k rozhodnutí všem zastupitelům města.