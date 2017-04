Volno navíc, rekreace nebo příplatky. Úřady se snaží udržet si zaměstnance

Praha - Ve věku 92 let ve čtvrtek zemřela herečka Libuše Havelková, matka herce a zpěváka Ondřeje Havelky, dlouholetá členka činohry pražského Národního divadla (ND). Ve čtvrtek o tom bez bližších podrobností informoval mluvčí ND Tomáš Straněk.