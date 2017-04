Volejbalové kruhy nejen na Táborsku zasáhl smutek: zemřel Libor Novák

Tábor – Ze zákulisí volejbalu na Táborsku přišla do redakce Táborského deníku velmi smutná zpráva.

Libor Novák (vpravo).Foto: archiv Volejbalu Tábor

Přinášíme její změní: Volejbal Tábor a OV ČVS sděluje všem volejbalovým příznivcům, že ve věku nedožitých 70 let zemřel pan Libor Novák. Ve volejbale působil jako hráč, trenér, funkcionář a především jako ligový rozhodčí. Byl to poctivý chlap, který hrál vždycky v duchu pravidel a nesnášel nespravedlnost a faleš. Libore, děkujeme Ti za všechno, co jsi pro nás vykonal, a ve volejbalovém nebi Ti přejeme klid a mír. Čest Tvojí památce.