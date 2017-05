Vlaky už mohou zpět na koleje

České Budějovice – Trampoty na cestách končí většině cestujících, kteří se vydávají z Českých Budějovic vlakem. Železniční dopravu tu od minulého týdne komplikovaly masivní výluky.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Na čtyřech z pěti tratí vlaky kvůli opravám nejezdily a lidé museli přesedat do výlukových autobusů. Mimo provoz byly koleje směrem na Prahu, Brno, Plzeň, Český Krumlov, Horní Dvořiště i Lipno nad Vltavou.



To je již, jak potvrdila mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová, minulostí. „Většina výluk již skončila, během čtvrtka bude hotovo také na trati na Tábor, od pátku už tu budou vlaky jezdit jako obvykle. Cestující musí ale nadále počítat s omezeními kvůli pracím na železničním koridoru,“ doplňuje.



Nepříjemnou zkušenost s cestováním během výluk má Tomáš Lysák z Lineckého předměstí. „Chtěl jsem už z domova na nádraží jet vlakem z Jižní zastávky, ale tam jsem čekal marně. Nakonec jsem jel trolejbusem. Než jsem si ale na nádraží koupil jízdenku, ujel mi výlukový autobus do Prahy, který vyjížděl o pět minut dříve než vlak. Problematické bylo i vrácení jízdného, paní na pokladně tvrdila, že je to můj problém a informace o výluce jsem si měl zjistit,“ mračí se muž, který nakonec využil služeb jiného dopravce. Podle Radky Pistoriusové je ale v takovém případě vina skutečně na straně cestujícího a na vrácení jízdného podle smluvních přepravních podmínek nemá nárok.



V úterý večer po nečekaném průtahu kvůli nepříznivému počasí skončila i silniční uzavírka v Kaplici Nádraží. Auta tu musela na dlouhou objížďku kvůli rekonstrukci železničního přejezdu.