Vlajky na billboardech vyvolávají mezi řidiči zmatek

Táborsko – Na desítkách billboardů se i na Táborsku objevily státní vlajky. Jde o protest jejich majitelů proti zákazu reklamy u silnic.

Od 1. září by měly být billboardy podél dálnic a silnic první třídy minulostí. Majitelé je mají odstranit, jinak to udělá na jejich náklady stát.Foto: Deník / Jiří Dintar

Mnoho řidičů překvapily a nevědí, co si o nich mají myslet. Patří mezi ně i Petr Veselý z Tábora. „Nevím, co to má znamenat. Pokud vím, tak žádný státní svátek není, tak asi jde o nějakou předvolební kampaň,“ myslí si. Ale objevila se i jiná vysvětlení. „Vlajky se objevily na konci srpna, tak to nejspíš nějak souvisí s výročím srpnové okupace,“ domnívá se Jan Kučera z Tábora.



Jiří Pospíšil ze Sezimova Ústí je informovanější, o kampani Svazu provozovatelů venkovní reklamy již slyšel. „Vím, že jde o nějakou formu protestu proti zákazu billboardů. Přijde mi to jako vtipná forma nesouhlasu,“ uvedl. Billboardy u silnic mu prý nijak nevadí. „Za jízdy mě neruší, už je skoro ani nevnímám,“ dodal Jiří Pospíšil.



Majitel firmy Pila Pasák, jež je známá svými provokativními reklamami, konce billboardů u silnic lituje. „Pro nás to byl výborný způsob reklamy. Naše billboardy jsou stylové a snadno zapamatovatelné. Zákaz nám radost neudělal,“ sdělil Luboš Pasák s tím, že jistá míra regulace by byla na místě. Plošný zákaz ale nepovažuje za šťastné řešení.



Zákazu se Svaz provozovatelů venkovní reklamy, který sdružuje více než dvě třetiny majitelů dotčených ploch, nehodlá podvolit. Billboardy, jež mají od pátku začít mizet, se bourat nechystá. „S jejich odstraňováním v pátek nezačneme,“ sdělil tiskový mluvčí Lukáš Váňa.