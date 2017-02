Vize podrobili názoru lidí, přijali je dobře

Tábor – Tábor uspořádal veřejnou besedu s občany, při níž jim prezentoval svoje plány s plaveckým a atletickým stadionem. Z pléna zaznělo jen pár připomínek.

Halu na stadionu Míru z 30. let nahradí zcela nová. Sportovcům nabídne čtyřikrát větší kapacitu.Foto: Alena Šatrová

I když by některé změny v projektu uvítali, jsou obyvatelé a uživatelé dvou stadionů vděčni, že se začne s jejich modernizací. Takový závěr přinesla beseda, při níž radní a architekti prezentovali přestavby plaveckého stadionu a haly na stadionu pro atlety, které si vyžádají až stovku milionů. Zatímco plavecký bazén se hlavně zmodernizuje, sportovní hala na stadionu Míru půjde celá k zemi.

V sále kina se do diskuze zapojila také Zuzana Sedláková, která by například volila jiné řešení pro šatny v bazénu. Ty totiž budou společné pro muže i ženy. „Bazén potřebuje změnu, to se mi líbí a už včera bylo pozdě. Ale víc by se mi líbilo, kdyby šatny zůstaly rozdělené,“ říká.

Atlet Ondřej Chudý z Tábora v projektu ještě vidí možnosti, jak jej ještě zlepšit. „Já bych se snažil, aby hala na stadionu nevypadala jako průmyslová hala za městem, ale aby tu stál městský typ budovy,“ domnívá se, ale připouští, že při tak objemné stavbě to není jednoduché. Ondřej Chudý reagoval na skutečnost, že na stadionu bude stát opláštěná konstrukce.

Jako sportovce ho potěšila kapacita haly, která nabídne hned tři hřiště pro míčové sporty vedle sebe a ještě atletický tunel.

Jaroslava Heřmana z Kvapilovy ulice se stavby dotýkají přímo jako obyvatele lokality. Nejvíc ho ale zajímají šest desítek let staré topoly, které se investor snaží zachovat.

„Já bych je ale vykácel, mohou už být nebezpečné, vidím to, když je vichr. Jinak se mi stavby líbí, občas zajdu do bazénu,“ hodnotí senior.

Jak jsme již v Táborském deníku dříve informovali, výměna technologie a přestavba bazénu projekčně vychází na 55 milionů, o šest více jsou prozatím vyčíslené náklady na novou sportovní halu.

Markantní změnou v plaveckém stadionu bude umístění wellness zóny, pro niž se našlo místo na střeše. Ta vznikne spolu s dětským bazénem a šatnami již během první etapy. Její start je naplánován na červenec. Pamatováno je i na méně pohyblivé plavce, které k hlavnímu bazénu dopraví nový výtah. Architektka Eva Hubičková zmínila, že se při vzhledu plaveckého stadionu inspirovali průmyslovou výstavbou, která se tady pořádala v roce 1929.

Ať je i hezká

Kapacita haly stadionu se zvětší šestkrát a její autor Stanislav Kotrčka uvedl, že tak velký objekt v Táboře nestojí. Dokonce ji musel zapustit do země, aby nebyla vyšší než současná. Najednou ji bude moci využívat sedm sportovních skupin. Parametry pro nejvyšší soutěž nesplní jen pro volejbal a sportovní gymnastika. Zatím roste jen na papírech, její čas přijde v příštím roce.

Při besedě zaznělo, že by se město nemělo bát utratit nějakou korunu navíc, aby plášť haly byl i hezký.

„S tím souhlasím, nemusí být úplně strohá,“ přiklonil se k názoru starosta Jiří Fišer. Vzhled mají vylepšit barvy nebo i pnoucí zeleň.