Vítězky ankety si užily ateliér jako světové modelky

Tábor /VIDEO/ – Anička, Nelinka, Julinka. Tyto tři malé slečny se staly vítězkami ankety Táborského deníku Nejbáječnější miminko roku 2016, a tak právě ony si užily odměnu v podobě nafocení profesionální alba v ateliéru Jaroslava Koláře z táborských Měšic.

Žádné strachy, žádný pláč a natahování rukou po mámině záchranné náruči. V šatech nastrojené malé slečny brzy pochopily, jak se správně podívat do objektivu, aby fotograf získal ten nejlepší záběr a ony vypadaly „báječně“.



Absolutní vítězkou loňského hlasování se stala teprve půlroční Anička Tomšová ze Soběslavi. Maminka Lucie ale již nyní musí být stále ve střehu. Na jednom místě totiž svou dcerku dlouho nevidí. „Válí sudy, z břicha na záda a opačně, takže podložka jí doma nestačí. V noci se ještě dvakrát budí, ale na každého se směje, je společenská, nevadí ji cizí lidé, a teď začala říkat takové ťaťa, takže pyšný tatínek už v tom slyší táta,“ směje se mladá žena, pro niž i jejího manžela je Anička prvním potomkem.



S desetiměsíční Julinkou do ateliéru přijela maminka Veronika Suchá z Maršova u Malšic ještě se svou starší dcerou. Doma teď má celkem tři slečny. „Julinka sedí, staví se už na nohy a dosud jí chutná hlavně mlíko od maminky,“ představila nám paní Veronika stříbrnou vítězku, v jejíž slovní zásobě figuruje máma, táta i bába.



Bronzová Nelinka Plemeníková přijela do táborského ateliéru z Dražic s maminkou i tatínkem, pro něž je jejich prvním dítětem. „Protože Nelince je už rok a měsíc, tak už chodí i něco mluví, ale jí, jen když se jí zrovna chce,“ říká o dceři Lucie Janíčková.



Malé slečny si domů kromě zážitku z Tábora odvezly i malý dárek od Táborského deníku, který ocení až letos poprvé vyrazí na pískoviště. Z jejich prvních reakcí bylo možné vytušit, že do gusta jsme se trefili.



Anketa o Nejbáječnější miminko roku tímto ročníkem po pěti letech skončila. Úplně první vítězkou se v roce 2012 stala Nora Posavádová z Tábora.