Víte o místě, kde by se dalo parkovat?

Tábor - I když nedávno na největším táborském sídlišti vzniklo nové parkoviště, místa stále chybí.

Náměstí Přátelství na Sídlišti nad Lužnicí. Foto: Archiv TD

Zaparkovat večer svoje auto, je v některých místech Sídliště nad Lužnicí nadlidský úkol. Zvláště v dolní části kolem náměstí Přátelství vyžaduje parkování od řidičů notnou dávku trpělivosti. Radnice nyní stojí před startem úpravy dalšího místa, kde by mělo vzniknout cca 30 míst. Jde o prostor ve Světlogorské ulici, v blízkosti školky.

Znáte ze svého okolí místo, kde by mohlo vzniknout další parkoviště, aniž by se musel stavět parkovací dům? Dejte nám tipy, co kde už neslouží svému účelu a mohlo by ustoupit řidičům. Na adresu alena.satrova@denik.cz můžete kromě popisu a určení místa poslat i fotografii. Vaše tipy předáme na radnici. Děkujem