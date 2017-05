„Vím, jak zničit svět!“ říká Táborák Brko

Tábor – Michael Petřík, zvaný Brko, je nepřehlédnutelnou postavou. Potkat jej můžete na ulici s jeho věrnou fenkou Sárinkou.

Brko fandí hokejistům.Foto: Deník/Jiří Dintar

A všichni jej znají také jako častého návštěvníka sportovních utkání: je totiž věrným fanouškem hokejového klubu HC Tábor a brněnského fotbalového klubu Zbrojovka.



Michael Petřík se narodil před 58 lety v Praze. „Už okolo roku 1960 jsme ale bydleli v Táboře. Mám to tady rád, už kvůli husitské minulosti,“ říká. Jeho život poznamenaly drogy, dostal se kvůli nim v roce 1981 i do kriminalistického sborníku. „Po osmašedesátém jsme všichni trpěli deziluzí, ale karty byly rozdány. Drogy tehdy nebyly o kšeftu, ale o kamaráčoftu,“ upřesňuje.



Na konci 70. let náhodou přišel k velkému množství marihuany. „Někdo to vysadil vedle brněnské psychiatrické léčebny, pole velké jako třetina táborského náměstí. Chodilo nás tam na to spoustu, dva pytle jsem si odvezl domů,“ vysvětluje. Po roce ho však někdo udal. Veřejná bezpečnost pak u něj ještě v roce 1981 našla 304 gramů sušiny a Michael Petřík dostal rok natvrdo.



Dnes se o drogách vyjadřuje jako o jedech. Koníčkem se mu stala astrologie a magie. Podle data narození vytváří horoskopy a říká, že zná způsob jak zničit svět. „Stačí postavit na celé zeměkouli řadu sound systémů, aby ve stejný okamžik zahrály určitý tón. Číňané dobře věděli, proč jisté harmonické souzvuky zakázali hrát pod trestem smrti.“