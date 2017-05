Víkend na Táborsku: Šlágrem je start pochodu Praha - Prčice, ale o jiné akce není nouze

Táborsko – Přehled tipů a nápadů, kterak strávit na Táborsku třetí květnový víkend.

SOBOTA

ŠLÁGR DNE!

V centru zájmu se v sobotu pochopitelně ocitne již 52. ročník pochodu Praha-Prčice. Legendární turistický podnik startuje se ze 13 obvyklých míst včetně tras z Mladé Vožice a Tábora. Z mladovožického autobusového nádraží se mohou výletníci vypravit do Prčice od 7.15 do 9.15 hodin a čeká na ně trasa o délce 36 kilometrů. Táborské pěší trasy nesou distance 30 a 43 kilometrů. Startovním místem je také ve městě nad Jordánem autobusové nádraží. Přichystány jsou samozřejmě i populární cyklotrasy v délce 73 kilometrů (převýšení 1070 m) a 58 kilometrů (770 m). Druhou z nich uvítají senioři a rodiče se zdatnými dětmi. Obě startují v Táboře od 9 do 10.30 hodin. Co myslíte, jakou barvu asi bude mít letošní botička?



JISTEBNICE

V kulturním domě si mohou milovníci dechovky od 19 hodin poslechnout nejstarší jihočeskou kapelu. Na Májové veselici s Babouky si zazpívají, zatančí a náležitě se pobaví.



MYSLKOVICE

Galerie na zámečku ožije ve 13 hodin vernisáží výstavy fotografií ze soutěže na téma Solitér. Vystaveno bude dvacet snímků a v rámci vernisáže dojde i na vyhlášení výsledků celé soutěže.



PADAŘOV

V Padařově si přijdou na své především milovníci vína, kteří si jistě nenechají ujít setkání s vinaři z Moravy. Návštěvníky akce přivítá už v 16 hodin její patronka, herečka Lucie Benešová. V dalším průběhu akce jsou připraveny degustace, chybět samozřejmě nebude dobré jídlo, hudební vystoupení a taneční zábava. Vstupné je dobrovolné.



PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Na nábřeží za školou se sejdou už v 7.30 hodin malí rybáři, aby se přihlásili do Dětských rybářských závodů na Lužnici spadajících do rámce akce Bambi 2017, což je již zmiňovaná přehlídka dětských a mládežnických volnočasových aktivit měst Soběslavi, Tábor, Chýnova a Plané nad Lužnicí. Slavnostního zahájení se dočkala už v pátek v Chýnově.



Hodně živo bude díky Bambi i na dalších místech ve městě. Sportovní centrum u nádraží hostí od 14 hodin přehlídku volnočasových aktivit pro děti. Do farské zahrady jsou zase na 15. hodinu zváni všichni ti, kteří chtějí vidět pohádku Dorotka a drak Hubert v podání Divadélka na nitce (za nepříznivého počasí se představení přesouvá do knihovny). Ve farské galerii bude zahájena výstava Krása dřevořezby. Ukázka děl uměleckých řezbářů bude zpřístupněna od 16 hodin, o dvě hodiny později začne v zahradě vernisáž výstavy.



POHNÁNÍ

Obec Pohnání se v sobotu oblékne do slavnostního. Ve 14 hodin bude v místním kulturním domě oficiálně zahájen program Setkání rodáků. O hodinu později se koná mše a v 16 hodin zvou organizátoři rodáky i jejich příbuzné na prohlídku obce. Následně se účastníci se tkání odeberou k posezení s hudbou, tancem i bohatým občerstvením a během večera získají dárek v podobě Živé kroniky obce Pohnání.



RADĚTICE

Kemp Cihelna slibuje od 18 hodin zážitek hlavně příznivcům punku a alternativy. Právě jim je určen hudební MayFest



ROUDNÁ

Muzikanti z Jižních Čech i jejich příznivci si od 16 hodin užijí tradiční Roudenské majáles. Bujaré veselí s neopakovatelnou atmosférou vypukne v Janově na návsi Pod lípou.



SEZIMOVO ÚSTÍ

Knedlíková výlet s H. Kazatelovou. Takový název nese výprava do obce Sepekov u Milevska, za ochutnávkou místních sepekovských knedlíků. Po této degustaci v Obecním domě si samozřejmě účastníci prohlédnou celou obec i s krásným barokním kostelem Panny Marie. Sraz je v 10.15 hodin před hotelem MAS, odjezd vlakem z táborského nádraží v 11.08 hodin.



SOBĚSLAV

V zajetí nemilosrdných decibelů, nekompromisních tónů, a především fanoušků metalové muziky se od 11 hodin ocitne soběslavské letiště. Při prvním ročníku festivalu Metalbarsfest se představí kapely Seven (metal progressive), Sagittari (metal), Hamr (rock hard), Meresiew (hardcore metal) a řada dalších.



SVINY

Sbor svinských dobrovolných hasičů zve všechny vyznavače a příznivce hasičského sportu na okrskovou soutěže, která se letos koná u příležitosti 120. výročí založení organizovaného hasičstva v obci. Akce začne v pravé poledne slavnostním nástupem u pomníku obětí světových válek. Vlastní soutěžní klání se rozhoří ve 13 hodin a po jejím skončení hraje kapela Rodinný klenoty.



TÁBOR

Z náměstí Mikuláše z Husi mohou zájemci o historii ve 14 hodin vyrazit se Sobotníky na pravidelnou vlastivědnou procházku, jejíž téma zní Obyčejní muži v neobyčejné době - osudy vojáků za 1. světové války.



Na Pintovce se ve 14 hodin přihlásí o slovo hudební festival Táborský koktejl zaměřený na country a folk. Letošní ročník tradiční akce bude mít zároveň i charitativní punc v podobě finanční sbírky na podporu malé Teodorky z Tábora, která trpí vzácným a vážným onemocněním ledvin. Patronem sbírky je nadační fond Dobrá srdce.



Zoologická zahrada na Větrovech oslaví s dvoudenním předstihem Světový den biologické rozmanitosti. Od 9. do 18. hodiny si mohou návštěvníci zahrady prohlédnout mnoho známých i roztodivných tvorů ze zvířecí říše. Vedle obvyklých komentovaných krmení jsou připraveny i tématické hry pro děti o drobné milé ceny.



Baobab dílna v Pražské ulici chystá již páté setkání s loutkovým divadlem. Tentokrát je od 19.30 hodin na programu Posvícení v Hudlicích - Loutková divadelní společnost pana Párka.

NEDĚLE

CHÝNOV

Ochotnický soubor Chýnov zve do kulturního domu děti na Malý divadelní kabaret. Sedmdesátiminutové představení se koná od 15 hodin.



SOBĚSLAV

Kino v Soběslavi hostí od 13 hodin 4. ročník festivalu Festžák. Jedná se o přehlídku žákovských filmů, která má nesoutěžní charakter. Promítáno bude jedenáct filmů ve třech blocích, které začínají ve 13., v 15.15 a v 17 hodin.



TÁBOR

Divadlo Oskara Nedbala uvítá ve 14.30 hodin opravdu vzácnou návštěvu. O zábavu dětí, ale i jejich dospělého doprovodu se postarají legendární dřevění hrdinové Špejbl, Hurvínek, Mánička, Bábinka a pejsek Žeryk. Pražské Divadlo Spejbla a Hurvínka přiveze k Jordánu pekelný dětský muzikál Jak s Máničkou šili všichni čerti.



Lesní školka „Žijem lesem“ na Větrovech přichystala od 15 do 17 hodin zápis dětí pro rok 2017/18. Bližší informace na tel. 608 23 73 43.