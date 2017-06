Víkend na Táborsku přináší monumentální Kamba festival i zábavu pro děti

Táborsko - Víkend na Táborsku bude na kulturní a společenské akce mimořádně bohatý. A kam si můžete vyrazit?

Celá řada víkendových akcí bude patřit především mládí. Rodičovské centrum Radost v Táboře zve například děti i jeho doprovod na Letnice.Foto: Deník/Pavel Šácha

CELOVÍKENDOVÉ AKCE



TÁBOR



Už v pátek od 16 hodin se Tábor ponoří do atmosféry očekávaného Kamba festival pro zdravotníky. Třídenní akce plná přednášek, workshopů, zajímavosti na témata související se zdravím a životem jako takovým, ale také zábavního doprovodného progamu bude mít své centrum na Střelnici, ale jejím programem ožijí i další místa ve městě. V rámci tohoto festivalu přivítají organizátoři spoustu vzácných hostů, například psychiatra a pedagoga Cyrila Höschla, hokejového kouče a psychologa Mariana Jelínka, filosofa a pedagoga Jana Sokola a řadu dalších významných kapacit ve svém oboru. Mimořádně nabitý kompletní program Kamba festivalu najdete na webu www.kamba.eu.



MLADÁ VOŽICE



Hrad Šelmberk u Mladé Vožice ožije již 12. ročníkem dvoudenního Festivalu historických řemesel. Program akce startuje po oba dva dny v 10 hodin, sobotní večer navíc od 21 hodin zpestří hudební program. V rámci tohoto naučně-zábavného víkendu mohou návštěvníci poznat více než dvacet jedinečných ukázek řemesel od období Keltů až po 18. století. Poznávání historie má pochopitelně interaktivní charakter a všichni si mohou výrobní postupy sami vyzkoušet. Festival budou provázet vystoupení hudebníků i divadelních společností, otevřený bude i obchůdek s výrobky přítomných řemeslníků.

SEZIMOVO ÚSTÍ



Dvacet družin skautů a skautek z celých jižních Čech změří své síly a dovednosti od pátku do neděle v sezimoústeckém skautském areálu. Vědomostní a dovednostní úkoly jsou rámcovány filmovým a seriálovým příběhem Hvězdná brána. Vítězná skupina postoupí do finále Svojsíkova závodu – celorepublikového klání o nejlepší skautskou družinu. Letošní krajské kolo připravují vedoucí ze skautských středisek Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí a Opařany. Hlavní soutěžní program vypukne v sobotu od 9.20 hodin.

SOBĚSLAV



Pořádně žhavá párty pohltí kemp Karvánky u Soběslavi. Tradiční Welcome summer party zahájí zdejší letní sezonu ve velkém stylu. Dvoudenní akce začne v sobotu v 10 hodin a večer… no prostě venkovní stage i hospoda neutichne ani na minutu.



PÁTEK



CHÝNOV

Dobré ráno, rodino! Pod tímto názvem se skrývá komedie o krizi středního věku, se kterou v 19 hodin zavítá do divadelního sálu v Chýnově Divadlo Kapota.



PLANÁ NAD LUŽNICÍ



U Anděla na Strkově se večer jistě sejdou všichni ti, kteří spojili své dávné i nedávné mládí s rockovou kapelou Keks. Koncert zábavové legendy začne ve 20 hodin.



SOBĚSLAV

Rožmberský dům připravil pro všechny milovníky umění upomínku nedožitých 85. narozenin soběslavského umělce Jiřího Stejskala. Blatské muzeum je zve na expozici, která jim přiblíží méně známou tvorbu docenta výtvarné výchovy Jihočeské univerzity. Vernisáž výstavy se koná dnes od 17 hodin a zahrají při ní žáci místní umělecké školy.



TÁBOR



Husitské muzeum v Táboře pořádá od 18 hodin koncert žáků Základní umělecké školy v Sezimově Ústí.



Music Club Orion strhne hudební hranice koncertem kapel Prosektura, Laskat a Nephila. Hardcore, rock i metal rozbouří klubovou scénu od 20 hodin.



V Budvarce U Zlatého lva na Žižkově náměstí začne ve 20 hodin koncert kapely 4 People (rock, pop, folk). Za příznivého počasí se koná venku, v opačném případě se přesune do prvního patra restaurace.



VESELÍ NAD LUŽNICÍ



Občerstvení Hokejka u zimního stadionu pořádá od 16 hodin Pátek pro rodinu. Na své si přijdou především děti, kteří se za doprovodu svých rodičů vydají hledat poklad. Na trase ve sportovním areálu je při plnění tohoto úkolu čekají nejrůznější soutěže.



SOBOTA



BECHYNĚ



Na náměstí T.GM. bude od 11 do 14 hodin hodně živo. Právě centrum lázeňského města se totiž stane cílem první etapy orientační soutěže pořádané v rámci 5. srazu Renault Car Clubu. V uvedené době se bude konat na bechyňském náměstí výstava automobilů této francouzské značky od padesátých let až po současné modely, a také soutěž elegance. Následně aktéři srazu odstartují do druhé etapy zpět do Hluboké nad Vltavou.



HORUSICE



Také malebná obec na Veselsku ožije dodatečnými oslavami čtvrtečního Dne dětí. V 16 hodin vypukne odpoledne plné her, soutěží a zábavy určené nejen malým návštěvníkům.



MLADÁ VOŽICE



V Zámecké zahradě vyrostl pohádkový les. Nevěříte-li, přijďte se podívat! Právě v pohádce děti prožijí svůj svátek. Od 14 hodin je pro ně přichystáno odpoledne plné zábavy. Divadlo U plotny uvede pohádku Kvak a Žbluňk, na pořadu je také dětská diskotéka s DJ Pejdou, soutěže o ceny, malování na obličej a spoustu jiných kratochvílí. Program zpestří také vystoupení pěveckých sborů Sovičky a Sovy a hudební soubor při ZŠ a MŠ Mladá Vožice.

Večer si přijdou na své i dospělí. O peprnou zábavu se postarají kapely Anděl, Náhodný výběr, Ovoce a Tlustá Berta.



PLANÁ NAD LUŽNICÍ



Zámecký park na Strkově bude patřit oslavám Dne tětí. Sportovně-zábavné odpoledne, které připravil Strkovský spolek ve spolupráci s městem, nabídne velice pestrý program. Koloběžkiáda, závody na kolech, soutěž v lukostřelbě a střelbě ze vzduchovky, vědomostní stezka, opičí dráha a spousta dalších her je pro malé návštěvníky akce připravena od 14 hodin.



RADKOV



O slovo se také letos hlásí venkovský minifestival Raději Radkov. Jeho letošní program se promítne do dvou dnů. Tato sobota bude patřit dětem. Od 13 hodin je v rámci zábavného odpoledne potěší seriál her a soutěží. Dodejme, že festival bude pokračovat v pátek 9. června, tentokrát večerním bigbítovým dýchánkem.



SEZIMOVO ÚSTÍ



Od 14 hodin ovládne Sezimovo Ústí první ročník folklorního setkání jihočeských folklorních souborů. Mezi pozvanými nechybí Písečan, Javor, Prácheňáček, Stražišťan, Bystřina, Soběslavská chasa mladá, Doudlebánek, Lučina, Malý Furiant, Budus, a samozřejmě ani sezimoústecký Dubínek a Jitra Soběslav. Setkání zahájí průvod všech souborů kolem náměstí Tomáše Bati a následně bude pokračovat v parku před Spektrem ukázkou tanců a písní. Přijďte si užít jedinečnou přehlídku pestrých krojů, hudby a zpěvu.



SMILOVY HORY



Do malebné obce na Mladovožicku se sjedou její rodáci. Jejich historicky čtvrté setkání začne ve 13 hodin. Součástí programu bude slavnostní mše, prohlídka výstavy a kronik, oficiální slavnostní zahájení, vystoupení mažoretek z Pacova a po obědě volná zábava při dechovce.



SOBĚSLAV



Kemp TJ Spartak Soběslav za řekou se od 14 hodin ocitne ve víru country muziky. Hostí totiž festival Soběslavská country plovárna aneb Kamarádi pro kamarády. Během dne se představí country a folk-rockové kapely Ohaři, Standard, Veteráni, Hastrmani, A proč ne a další.



TÁBOR



Programově nabitý Den s integrovaným záchranným systémem prožijí zájemci v areálu odpočinkové zóny Komora. Tato akce se koná v Táboře vůbec poprvé a bude rozhodně co sledovat. Scénář dne odstartuje v 10 hodin. Jeho součástí budou ukázky policejních zásahů při demonstraci nebo proti pachateli, koordinovaného zásahu složek IZS při dopravní nehodě, výcviku služebních psů či záchrany osob ve výškách lezeckým družstvem hasičského záchranného sboru. Připraveny jsou rovněž ukázky historické i současné techniky, nejrůznější soutěže pro děti a spousta dalších ukázek týkajících se záchranného systému.



Ve 12.45 hodin začíná v budově Husitského muzea další Kostýmovaná prohlídka. Jejím prostřednictvím se vrátíte do 16. století a poznáte budovu Staré radnice i středověké táborské podzemí.



Studio Grand a hotel Palcát pohltí atmosféra Latino festivalu. Den plný workshopů, lekcí pro páry i jednotlivce a dobré zábavy se koná od 9 do 19 hodin. Tančit se bude salsa, bachata, zouk či casino rueda.

A chcete na závěr prožít i opravdový Karibský večer? Pak stačí dorazit do baru Cadillac ve Společenském centru Univerzita, který od 20 hodin naplní latinskoamerické rytmy v režii skupiny Caribe Praha. Mladou i pokročilejší noc plnou exotiky a skvělé zábavy připravilo táborské studio 6dance.



Dodatečnou oslavu Dne dětí chystá Zoologická zahrada na Větrovech. Od 9 do 18 hodin jsou její brány otevřeny pro všechny, kteří si chtějí užít například komentovaná krmení zvířat nebo zajímavé tématické hry pro děti. Odměnou jim budou nejen drobné dárky, ale především dobrá zábava při prohlídce známých, méně známých i zcela vzácných obyvatel zvířecí říše.



Klub českých turistů Tábor přichystal již 43. ročník dálkového pochodu a 37. ročník cykloputování Husitským krajem. Ze zadní strany táborského autobusového nádraží se v době od 6 do 10 hodin vydají příznivci turistiky na pěší trasy s distancemi 11, 17, 22, 34 a 50 km a na cyklotrasy 28, 58 a 72 km. Po příchodu do cíle na táborské náměstí Mikuláše z Husi si mohou zájemci prohlédnout sousední kostel Narození Panny Marie včetně jeho podzemí a přilehlé klášterní zahrady (od 12.30 do 17 hodin).



NEDĚLE



TÁBOR



O slovo se přihlásí také jubilejní 20. ročník turistického pochodu Běží liška k Táboru. Uskuteční se na pěších trasách 10, 20 a 33 km se startem od 7 do 10 hodin od kláštera v Klokotech. Cíl pochodu je v ZŠ na náměstí Mikuláše z Husi. Tam také od 10.30 do 13 hodin odstartuje kočárková trasa pro rodiče s malými dětmi v délce 4.5 km. Tento výlet spadá do rámce celostátního cyklu Toulavý kočárek a je vhodný také pro zdravotně postižené.

Orinda: Amerika očima studentů – tak se jmenuje akce v Aux Café na Střelnici, kterou pořádají členové Orinda klubu Tábor od 15 do 20 hodin. Zámořské partnerské město a atmosféru Kalifornie představí návštěvníkům výstava fotografií Adama Krause, jejíž vernisáž je právě v 15 hodin. Chybět nebude ani beseda s členy klubu, kteří se s přítomnými podělí o své zážitky z pobytu a studia v Orindě.



Rodičovské centrum Radost se znovu chystá na Otvírání studánek a Letnice. Na výpravu k pramenu Dobré vody se s ním můžete za zpěvu písní vydat v 16 hodin od kláštera v Klokotech. Děti si užijí tradiční hry i hledání pokladu Země, chybět nebude pohoštění. Akce se koná jen za příznivého počasí.



Slavnost Letnice se stala námětem také pro táborský Janíček. Účastníci průvodu králů a královniček se sejdou v 10 hodin v krásném údolí Chotovinského potoka, odkud se ozdobeni květy a za zpěvu letnických písní vydají k prameni v Podolském údolí.



Malý sál Divadla Oskara Nedbala hostí od 14.30 hodin představení Kocour a Den dětí divadle. Připravil si ho soubor Kredance České Budějovice. Pohybové divadlo pro nejmenší je inspirované groteskou a pantomimou. Dětmi pohne, rozesměje je i rozpovídá. Po skončení ovládnou děti jeviště koordinovaným i nespoutaným tancem, připravena je i taneční dílna vedená profesionály. Představení bylo zařazeno do dramaturgie mezinárodního festivalu Tanec Praha 2017.