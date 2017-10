Víkend na Táborsku: Od Tábora až k nám či Loutkový festival

Táborsko – Ani v chladnějších podzimních dnech se obyvatelé a návštěvníci táborského regionu rozhodně nemusejí nudit. Tady je průřez akcemi, které jsou pro ně o víkendu přichystané.

Brány světa loutek se tentokrát otevřou zájemcům v sezimoústeckém Spektru.Foto: archiv Deníku

VÍCEDENNÍ AKCE



SOBĚSLAV



O víkendu máte jedinečnou příležitost zapojit se do celorepublikové akce Měsíc věží a rozhleden České republiky. V jeho rámci můžete už pošesté navštívit minimálně jednu z věží či rozhleden, nechat si orazítkovat čtyřpohled a hrát o horské kolo. Do projektu je zapojena i rozhledna Zvíkov. Pokud se třeba už během tohoto víkendu rozhodnete na ni vystoupat, obdržíte sběratelský pohled a razítko v redakci Hlásky.



SEZIMOVO ÚSTÍ



Sezimoústecké Spektrum ožije v sobotu i v neděli vždy od 15 hodin programem Loutkového festivalu. Pro malé i velké milovníky pohádek a loutkového světa si připravilo svá představení šest divadelních uskupení. Program festivalu – sobota: Máša a tři medvědi (Sváťovo dividlo, od 15 hodin), Hrnečku, vař! (Divadélko na schodech, 16), O dvanácti měsičkách (Divadlo Drak Theatre, 17). Neděle: Vyprávěn Starého vlka aneb pravda o Karkulce (Divadlo Koňmo, 15), Povídání o Pejskovi a Kočičce (Loutkové divadlo Nitka Písek, 16), Čínská hedvábná legenda (Divadlo Studna, 17).



PÁTEK



PLANÁ NAD LUŽNICÍ



Češi v Banátu s Rosťou Gregorcem – to je podtitul epizody cestopisného cyklu, kterým ožívá každý první pátek v měsíci přednáškový sál plánské Fary. Zelený čaj se bude návštěvníkům poutavé přednášky podávat od 18 hodin.



V městské knihovně můžete po celý říjen navštívit tématickou výstavu Fantazie z čajových sáčků.



TÁBOR



Celorepublikové Dny zdraví neminou při svém letošním ročníku ani Tábor. Na telefonním čísle 606 886 262 se mohou Libuši Brázdové hlásit ti, kteří si chtějí vyzkoušet procházku s holemi Nordic Walking. Kapacita procházky je omezena na 12 osob. Sraz účastníků na parkovišti v Jordánské ulici v 16 hodin.



Právě Dny zdraví dorazí také do zrcadlového sálu na zimním stadionu. Fit studio OK pořádá od 16.30 hodin lekci Pilates a o hodinu později přijde na řadu Vital jóga. V sobotu od 9.30 začíná ukázková lekce Fit Dance.



SOBOTA



MAŽICE



Jezdecký areál v Mažicích prožije Rozloučení s jezdeckou sezonou. Hobby závody v parukovém skákání na překážkách 60 – 100 cm začínají v 10 hodin.



MONÍNEC



Ve středočeském, leč pro obyvatele Táborska nedalekém Monínci se bude závodit ve sjezdu kol bez řetězů. Program, který bude rozdělen zvlášť pro muže a ženy, odstartuje v 11.00 hodin. Odpoledne bude na všechny navíc čekat Whip Contest, kdy uspěje ten, kdo nejlépe zvládne tu nejpodivnější otočku.



TÁBOR



Klub Českých turistů pořádá už počtrnácté v historii hvězdicový pochod Od Tábora až k nám. Má spoustu startovních míst a distancí, ale jen jeden cíl: chýnovské Gabrielovo náměstí. Na cestu se můžete podle doporučení KČT a v libovolném čase vydat z Tábora (železniční stanice – 30 km, kemp Knížecí rybník zastávka MHD – 21 km), z Mladé Vožice (21 km), z Dobronic u Chýnova (16 km), ze Sezimova Ústí II (16 km, z Plané nad Lužnicí (náměstí - 15 km, Strkov - 13 km), ze Soběslavi (železniční stanice - 31 km) či z Černovic (železniční stanice – 27 km). Do cíle v Chýnově je možno dorazit mezi 11. až 16. hodinou.



První říjnová sobota je již tradičně vyhrazena Setkání historických vozidel v Čelkovicích. Akce zařazená do Jihočeského poháru začne už v 9 hodin registraci u SPŠ Tábor a pak už se majitelé dvoustopých i jednostopých skvostů vydají „do světa“ k první etapě. Přes Čelkovice (9.30), Zimní stadion Tábor (9.45), Milevsko (velké parkoviště u ZVVZ, 10.30) a Jistebnici (13.30) dorazí zhruba ve 14.15 hodin na táborské Žižkovo náměstí.



Domácí hospic Jordán přichystal na 9. hodinu ve svém sídle v Bydlinského ulici bezplatný kurz pro ty, kteří pečují či se chystají pečovat doma o své blízké.



Zoologická zahrada na Větrovech oslaví se svými návštěvníky Mezinárodní den zvířat. Vedle komentovaných krmení jsou připraveny i tématické hry pro děti a další zábava, o kterou se postarají sami obyvatelé ZOO. Ta je zpřístupněna od 9 do 17 hodin.



Na 13. hodinu mohou dorazit do budovy Staré radnice všichni ti, kteří chtějí neobvyklým způsobem nahlédnout do gotického sálu a do středověkého podzemí. S jejich zákoutími je v rámci kostýmované prohlídky seznámí dobově oděná průvodkyně a na cestu podzemím si budou svítit lucerničkami.



Dva týdny před termínem Mezinárodního dne archeologie se spolu se Sobotníky v areálu Hotelu Dvořák (táborský pivovar) rozloučíme s expozicemi Táborský poklad a Život ve středověku. Akci, která začíná ve 14 hodin, doprovodí komentovaná prohlídka s archeology Husitského muzea a speciální program pro malé návštěvníky.



VESELÍ NAD LUŽNICÍ



Měsíc nabere plný tvar, a to je signálem pro veselské Chodce za úplňku, aby vyrazili za dalším nočním dobrodružstvím. Tentokrát se oni i všichni noví zájemci o pozoruhodnou a příjemnou vycházku do okolí sejdou u hotelu Lucia v 16.30 hodin.



NEDĚLE



CHOUSTNÍK



Myslivecký spolek Podhradí Choustník ve spolupráci s klubem sokolníků zve v neděli na ukázky lovu dravců, které se budou konat v nedalekém Kajetíně. Sraz je u váhy v 11 hodin Po ukončení akce je možné navštívit volnou diskuzi v restauraci Na hřišti v Choustníku.



SOBĚSLAV



Do sálu soběslavského kulturního domu dorazí v 10.30 hodin Divadélko KOS, aby malým i velkým divákům zahrálo svůj poučný i zábavný pohádkový příběh O selce lakomce.



TÁBOR



Žižkovo náměstí oblékne v neděli od 15 hodin netradiční kabát. Stane se centrem pro všechny milovníky hip hopu a graffiti. Večerní vystoupení Renne Dang & Jay Diesel, graffiti show šesti umělců, stěny na malování pro veřejnost i doprovodná produkce Dj Adieho, to všechno může za příznivého počasí dění na náměstí oživit.