Víkend na Táborsku: Adrenalin v Dobronicích u Bechyně

Táborsko - Mozaika zajímavých tipů, jak příjemně strávit víkend v táborském regionu.

V Dobronicích u Bechyně si přidjou na své milovníci outdoorových disciplín a velkých výzev.Foto: Jan Kyncl

PÁTEK



CHOTOVINY



Kulturní dům v Chotovinách a jeho přilehlá prostranství provoní a ozdobí květiny. Třídenní prodejní výstava se koná v pátek i v sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli pak od 9 do 13 hodin. Všechno, co se květin a zahradního světa jako takového týká, doplní i možnost využití odborného poradenství.



PLANÁ NAD LUŽNICÍ



V přednáškovém sále na faře je na 19. hodinu připravena beseda s motorkáři o jejich cestě Dumirou v Kyrgyzstánu. Jejich vyprávění a promítání dokumentu nechá zájemce nahlédnout do tajů a kouzel této země. Prohlédnout si mohou také stroje, na kterých hosté Kyrgyzstánem cestovali.



TÁBOR



Trafostanice v Dobrovského ulici (vedle botanické zahrady) ožije díky pořádající skupině Transforma další zajímavou přednáškou. Do povědomí přítomných zájemců vnese informace o fenoménu Baugruppe, který se šíří městy v Německu, Švýcarsku a Rakousku. O tomto novém a pozoruhodném trendu v otázce řešení bydlení budou hovořit architekti Marek Kopeč a Adam Glas, moderování se ujme člen skupiny Transforma a rovněž architekt Ondřej Chudý. Přednáška B! jako Baugruppe začne v trafostanici od 19 hodin.



Divadlo Oskara Nedbala uvede od 19 hodin hru Tima Firtha, kterou nastudovalo Divadlo ABC. Jedná se o něžnou komedii o ženách, které jsou ochotny udělat pro dobrou věc to, co by je nenapadlo ani v nejodvážnějších snech.



Sál Hotelu Palcát ovládne syrový rock v podání známé kapely Harlej. V rámci koncertu, který začíná v 19.30 hodin, zazní i pecky z nového alba Hodný holky zlý kluky chtěj.



Do Budvarky U zlatého lva jsou na 20. hodinu zváni známí a příznivci táborské kapely Big Papa. Průřez rockovým obdobím 60. – 90 let, a především květinovými „šedesátkami“ prostřednictvím nejznámějších songů od nejznámějších interpretů rozhodně stojí za to.



Táborské Aux cafe ovládne rovněž od 20 hodin akustický swing. Své další vystoupení si pro návštěvníky připravilo táborské Basta trio. Následovat bude after party s DJ Mushroom.



SOBOTA



BECHYNĚ



Malý sál kulturního domu očaruje v 10 hodin Skřítek Třešnička a třešňová nálada, přesněji řečeno pohádka stejného názvu. Už o hodinu dříve ale začne v rodičovském centru Hrošík pohádková tvořivá dílna pro malé šikuly.



DOBRONICE U BECHYNĚ



Už o třetí hodině ranní odstartuje v Dobronicích u Bechyně šestý ročník přírodního víceboje dvojic Hannah EPO Survival s puncem mistrovství České republiky. Kolečkové brusle, orientační běh, jízda na kanoi, letní biatlon..í. Něco z toho vás nebaví nebo vám nejde? Nevadí, prostě zvolíte trasu přes jiná stanoviště a nasbíráte body tam. Díky tomuto systému si závod užijí začátečníci či profesionálové. A časový limit na zdolání trati? 13 hodin! Základem je turistická mapa se zakreslenými kontrolami a speciálními outdoorovými disciplínami. Většinu z nich dvojice závodníků objíždí na kole a sbírají za ně body. Která stanoviště zvolí, záleží jen na jejich strategii.



PLANÁ NAD LUŽNICÍ



Klub plánských dam a městská knihovna pořádají ve farské zahradě od 8 do 11 hodin tradiční Blešák. Součástí jarmarku se stane i Férová snídaně NaZemi v rámci akce Světového dne pro fair trade.



SOBĚSLAV



Svákovské křížové cestě se dostane požehnání od generálního vikáře českobudějovické diecéze Davida Henzla. Stane se tak v rámci slavnosti, která bude zahájena ve 14 hodin u kříže pod Svákovem (u kempu). Součástí programu se stane mše svatá u kaple Panny Marie Bolestné a chybět nebude hudební doprovod. Dodejme, že křížovou cestu na vrchu Svákov vytesal sochař a kovář Martin Mikula.



SVINY



V obci Sviny na Veselsku patří každoročně druhá květnová sobota tradiční pouti. Tentokrát si obec v tomto termínu prožije „jen“ jakousi předpremiéru s atrakcemi pro děti. Tradiční program pouti se uskuteční až v příštím týdnu, kdy jsou na programu oslavy 120. výročí založení místního hasičského sboru.



TÁBOR



Znáte Beer pong? Na hřišti v areálu Komora zítra vyroste párty stan, aby se stal od 16 hodin dějištěm turnaje Beer pong Czech League 2017. Zjednodušeně řečeno se jedná o klání, při kterém se jedno družstvo snaží trefit pingpongovým míčkem do soupeřova kelímku s pivem. Podaří-li se to, musí daný kelímek soupeř vypít. Kapacita pro přihlášky je 48 týmů.



Hostinec U lva se od 20 hodin ocitne v moci garážovo-country gospelového večírku. O jeho svéráz se bude starat místní Bavor a Javor a pražské rokenrolové trio The Maggie's Marshmallows.



Dětský klub Janíček v Klokotské ulici přichystal na 10. hodinu zápis do svého dětského klubu, ve kterém má na školní rok 20178/2018 volná místa. Klub, který svým zaměřením vychází z waldorfské pedagogiky, je otevřen pro děti od 3 do 6 let.



VESELÍ NAD LUŽNICÍ



Jaro na Blatech: tak se jmenuje cyklojízda, která se těší přízni milovníků pohybu na zdravém vzduchu už dlouhých osmnáct let. Sraz účastníků je od 8 do 10 hodin u Hokejky. Odtud se vydají buď na dvě cyklistické trasy s distancemi 35 km (Greenway selského baroka) a 62 km (přes blatské vesnice do Bechyně), anebo pěšky na Borkovická blata.



Hoši z ratejny, to je název knihy, jejíž děj se odehrává v Mezimostí před první světovou válkou. Po stopách popsaných osudů se v 9 hodin vydá z Malého náměstí exkurze vedená P. Šťovíčkem a spol..



ZÁLŠÍ



Na faře v Zálší se koná od 15 hodin přednáška starokatolického faráře a rodopisce Aloise Sassmanna, která vás provede historií rodin na panství v Zálší.



ZLUKOV



Tradiční pouťové veselí zavládne také v další malebné obci na Táborsku. Zlukov se znovu ocitne ve víru lidových zvyků a dobré zábavy. Živo bude pochopitelně i ve zlukovské hospodě…



NEDĚLE



CHÝNOV



Ve 14 hodin začíná další z řady Trhu ve dvoře u Svobodů. Návštěvníci se mohou těšit na všelijaké dobroty, pivo z Pacova, víno z Rumunska a výrobky, které jim svým zpracováním či originalitou jistě udělají radost. Ve 14.30 hodin zpestří dětem den u Svobodů pohádka a opět bude hořet oheň.



V modlitebně Církve bratrské v Chýnově se koná od 17 hodin koncert všestranného muzikanta, skladatele a dirigenta Tomáše Najbrta.



PLANÁ NAD LUŽNICÍ



V plánské Sokolovně propuknou v 15 hodin oslavy Dne matek. Přítomným maminkám mimo jiné zazpívají pro dobrou náladu školní sbor Skřivánek pod vedením Hany Hribové a Martina Koukala, a také plánský Strýctet.



SOBĚSLAV



Do kulturního domu zavítá hudební skupina Progres ze slovenských Čerenian, a to je výzva pro všechny milovníky slovanských lidových písní. Začátek koncertu je v 15 hodin. Progres patří k legendám TV Šlágr, kde byl oceněný zlezou, platinovou a multiplatinovou deskou za prodej.



TÁBOR



Táborský komorní orchestr Bolech slaví letos úctyhodné 140. narozeniny. U této příležitosti pořádá v Divadle Oskara Nedbala od 19 hodin galakoncert, jehož vzácným hostem bude zpěvačka Iva Bittová.



VESELÍ NAD LUŽNICÍ



Kulturní dům zve na 15. hodinu do svého sálu všechny příznivce dechové muziky. K poslechu a tanci jim zahraje Malá muzika Nauše Pepíka, která je veřejnosti dobře známá z vysílání TV Šlágr.