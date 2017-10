Vhodné místo může najít i ergoterapeut

Tábor - Na facebookové stránce táborského Milenia se v pondělí objevilo upozornění, že pro uzavření klubu Milenia na Pražském Sídlišti se akce Welcome to the jungle přesouvá do Slavie v Českých Budějovicích. Robert Buřič, jeden z jednatelů společnosti Fun Agency Tábor, která si objekt od majitele pronajímá, zatím odchod z Milenia nepotvrdil.