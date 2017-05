Veselský exstarosta obvinil radního ze střetu zájmů

Veselí nad Lužnicí - Otázku, zda je radní Jaroslav Hejl ve střetu zájmů, řešilo ve středu mimořádně svolané zastupitelstvo.

Radnice ve Veselí nad Lužnicí.Ilustrační fotoFoto: Deník / Jiří Dintar

Sešlo se na žádost osmi zastupitelů, hlavním iniciátorem byl zastupitel a bývalý starosta Petr Hynek, který již delší dobu obviňuje radního Jaroslava Hejla ze střetu zájmů.

Jaroslav Hejl

„Skutečnost, že jsem s Karlem Zelenkou v jiné firmě, nepovažuji za existenci poměru k firmě Bautechnik."

„Jaroslav Hejl je od roku 2010 radním, v radě se přitom schvaluje celá řada stavebních zakázek. Zároveň je spolumajitelem firmy Ask Projekt společně s Karlem Zelenkou, jenž je jednatelem firmy Bautechnik. Tato firma přitom od města získala zakázky v řadě desítek milionů korun,“ uvedl Petr Hynek s tím, že toto personální propojení vnímá jako zásadní střet zájmů.

Návrh na odvolání

Petr Hynek proto navrhl odvolání Jaroslava Hejla z rady města, z funkce člena zastupitelstva odpovědného za územní plánování a také ze všech komisí, do kterých byl jmenován.

Zmínil také údajný rapidní nárůst zakázek pro firmu Bautechnik, ke kterému mělo od nástupu Jaroslava Hejla do funkce radního dojít. „Jednalo se o zakázky za více než 80 milionů korun,“ upřesnil Petr Hynek. Podle jeho názoru Jaroslav Hejl v čestném prohlášení o své nepodjatosti neuvedl pravdu.



Zastupitel Jan Mach situaci označil za problematickou. „Nejsem právník a netroufám si to hodnotit z hlediska práva, ale pokud se na to podívám z hlediska vyššího principu mravního, celá věc v pořádku rozhodně není,“ myslí si Jan Mach.

O střet zájmů nejde

Jaroslav Hejl na tvrzení Petra Hynka odpověděl, že dle jeho názoru se o žádný střet zájmů nejedná. „Skutečnost, že jsem s Karlem Zelenkou v jiné firmě, nepovažuji za existenci poměru k firmě Bautechnik,“ uvedl Jaroslav Hejl s tím, ať případný odlišný výklad posoudí soud a nikoli zastupitelé.



„Záběr naší projekční kanceláře je celorepublikový a jen blázen si může myslet, že se moje pracovní aktivity soustředí převážně jen na zakázky pro město, které v celkovém obratu firmy činily přibližně procento a půl,“ dodal Jaroslav Hejl s tím, že zákon nezakazuje veřejnému funkcionáři jeho úrovně pracovat pro obec, v jejímž zastupitelstvu či radě působí.

Zvítězila nejnižší cena

Starosta Ladislav Sýkora na závěr uvedl, že Jaroslav Hejl má jeho plnou důvěru, a zdůraznil, že ve výběrovém řízení vždy vyhrála firma s nejnižší nabídnutou cenou.



„Domnívám se, že v komisích mají sedět odborníci, a mezi ně Jaroslav Hejl rozhodně patří,“ sdělil Ladislav Sýkora a dodal, že pokud se kterýkoli z občanů domnívá, že došlo k porušení zákona, může se obrátit na soud.



V hlasování pak zastupitelé rozhodli, že radní Hejl nebude odvolán z žádné funkce. Zároveň odsouhlasili kontrolu stavebních zakázek z posledních několika let.