Velký pátek otvírá v Táboře novou pohádkovou expozici

Tábor/OBRAZEM/ – Dětský svět s mašinkou, to je název nové expozice v Táboře, která své brány poprvé otevře na Velký pátek.

Děti pobaví mašinky projíždějící pohádkovým světem. Uvidí prales s mamutem Tulínkem, Hovňouskama a Čmuchalíkama, hodné duchy Bruslíky, buclaté Sudíky, Sněhové království s drakem Mazlíkem nebo podivuhodný les s megakrysáky Chroustalíkem a Pískalíkem a další postavičky.

„Je to nová expozice na 200 čtverečních metrech, která je rozdělená do několika sekcí a každou projíždí malý vláček. Ale například princeznu tu máme v životní velikosti,“ láká Ivana Václavíková, spolumajitelka expozice, která je pokračováním Strašidelného podzemí a Skřítkova.

EXPOZICE:

Od pátku přes celé svátky se můžete přijít podívat v době od 10 do 12 a od 13 do 15.30 hodin. Expozici najdete v Táboře v Klokotské ulici 120, za rodinné vstupné zaplatíte 240 korun, jednotlivá vyjde na 70 korun.

V Táboře tak vzniká další atraktivita pro děti i celé rodiny, která obohatí nabídku turistické oblasti Toulava. Své zábavné programy pro „touláky“ připravují například Husitské muzeum, Muzeum čokolády, Housův mlýn, Zoo Tábor i Muzeum LEGA. Tábor je ale také dobrým startem na výlet do přírody.

Velikonce si můžete užít i na jiných místech Toulavy, v Táboře například do 23. dubna běží v Galerii 140 velikonoční výstava, v ulicích Soběslavi potkáte krojované členy Soběslavské chasy mladé, na Velikonoce se turistům otevře i hrad Choustník, a to až do 17. dubna vždy od 9 do 17 hodin. Duben pak v Táboře uzavře Den plný pohádek, který na nádvoří hradu Kotnov děti pobaví 23. dubna od 13 do 17 hodin. Letos za dětmi přijde Majda a její kouzelná školka.