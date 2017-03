Velikonoční bříza pro táborské náměstí

Tábor/OBRAZEM/ - Ve středu ráno přicestovala z kasáren na Žižkovo náměstí v Táboře velikonoční bříza.

Stejně jako vánoční smrk oznamuje, jaký čas v kalendáři nastal. Náměstí mašlemi opentlený strom zdobí již osmým rokem. S velikončním jarmarkem se na stejném náměstí na Starém Městě setká osmého dubna v době od 9 do 18 hodin. Návštěvníkům nabídne trh s kulturním programem, ukázkami tradičních zvyků a prodejem řemeslných výrobků.

K příjemné atmosféře přispějí například dudácká muzika Bedrník a folklórní soubor Javor, dále oblíbené Divadlo Kvelb s představením Veselé velikonoční příběhy, Řechtačka a Obří koledníci s pomlázkou.

Svátkům jara je pak v Táboře věnována také výstava, která v Galerii 140 začne ve čtvrtek 22. března. V letošním roce se v Táboře tradiční výstava ponese v duchu klasických českých Velikonoc.

K vidění budou kraslice, historické formy na pečení beránků nebo unikátní kalíšky na vejce. Galerie je otevřená od pondělí do pátku od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, o víkendech a ve svátcích od 13 do 17 hodin. V sobotu 8. dubna, kdy bude na náměstí jarmark, prodlouží otvírací dobu o dopoledne jako ve všední dny.