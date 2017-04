Velikonoce lákají do ZOO na Větrovech, na statek v Borotíně či do táborského Milenia

Táborsko - Pro všechny, kteří ještě váhají nad tím, jak strávit prodloužený velikonoční víkend, přinášíme nabídku zajímavých tipů.

Lev z táborské zoo. Foto: Alena Šatrová

PÁTEK (i další velikonoční dny)



TÁBOR

Vlastnoručně vyrovnanou pomlázkou se mohou na letošní velikonoční nadílku vypravit všichni ti, kteří o prodlouženém víkendu zavítají do táborské ZOO. Ta pro návštěvníky připravili už od pátku až do pondělí bohatý program. Kromě pletení pomlázek si děti užijí spoustu zajímavých her. Vyplatí se přitom přijít co nejdříve. Také letos totiž ukryjí zaměstnanci zoologické zahrady v areálu každý den spoustu velikonočních vajíček, jejichž nálezci si odnesou domů drobné dárky. Mladí návštěvníci mohou využít malování na obličej, pro všechny jsou pak připravená speciální komentovaná krmení. ZOO je otevřena od 9 do 18 hodin.



SEZIMOVO ÚSTÍ

V pátek i v sobotu od 21 hodin se ponese dění v Centru zábavy Apollo ve znamení narozeninové oslavy. Tamní diskotéka se stará o zábavu veřejnosti už sedmnáct let a právě o víkendu zve všechny, kteří s ní chtějí toto výročí sdílet.



SOBĚSLAV

Členové folklórního souboru Soběslavská chasa mladá se chystají do ulic s velikonočními řehtačkami. Chcete-li mládence v krojích potkat a podělit se s nimi o velikonoční náladu, vydejte se do města v pátek od 17 hodin a v sobotu od 9 hodin.



SOBOTA



BOROTÍN

Velikonoční svátky ovládnou také borotínský statek Starý zámek. Pořadatelé z občanského sdružení Barokní dvůr tam připravili v sobotu od 10 hodin mimořádně bohatý a zajímavý program. Všechno začne vynášením Morany a vzápětí poznají návštěvníci akce všechny zvyky, tradice a zajímavosti, které přináší období velikonočních svátků a jaro jako takové. Po celý den bude Velikonoce na statku provázet výstava drobného domácího zvířectva, interaktivní výstava pro děti Zemědělství žije či ukázky zvířat a trofejí, pro malé návštěvníky bude jistě velkým lákadlem také výběh s ovcemi a jehňaty. Vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek poputuje do sbírky na obnovu statku.



TÁBOR

Sál táborského Milenia ovládne v sobotu punková legenda a s ní pochopitelně i spousta jejích příznivců. Vystoupení kapely Visací zámek si jistě nenechají ujít pamětníci ani noví příznivci této sestavy, jejíž texty a melodie jsou pro mnohé v podstatě životním stylem. Očekávaný koncert začne ve 20 hodin.



NEDĚLE



TÁBOR

Také v sobotu večer bude v táborském Mileniu pořádně živo. Už potřinácté v historii hostí koncert s charitativním puncem Vánoce s Jesusem. V jeho rámci zazní mimo jiné i melodie jednoho z nejznámějších a nejkrásnějších muzikálů Jesus Christ Superstar. Výtěžek z koncertu půjde také letos na dobrou věc; tentokrát bude věnován rodině jedenáctiletého chlapce Zbyňka, který trpí artismem.



PONDĚLÍ



TÁBOR

Pondělní sváteční odpoledne je již tradičně vyhrazeno Velikonočnímu běhu kolem Harrachovky. Spolek kondičních a rekreačních běžců Evy Pláničkové ho u Lužnice pořádá už pošestnácté. Prezence tradičního klání bude u známé restaurace Harrachovka otevřena už ve 12 hodin. O hodinu později odstartují závody dětských kategorií od předškoláků až po žactvo do 10 let, a to na tratích 100 a 300 metrů. Ve 13.30 hodin se vydají na trať aktéři rekreačního běhu s distancí 1500 metrů (příchozí muži, ženy a děti od 11 do 15 let. Hlavní závod v pěti mužských a tří ženských kategorií začne ve 14 hodin a zavede běžce na atraktivní trať v údolí Lužnice o délce 7,5 kilometru. Tři závodníci v každé kategorii si odnesou domů věcné ceny, připravena je navíc i bohatá tombola.



VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Na veselském náměstí T.G. Masaryka uvede Divadlo kejklíře Slávka od 15 hodin velikonoční představení o posledních letech Ježíšova života, které nese název Zprávy z Nazaretu. Městem navíc bude procházet mládež v blatských krojích a vybírat dobrovolné příspěvky na vzdělání dětí v Indii.