Ve Veselí nad Lužnicí ocenili přínos městu

Veselí nad Lužnicí - Cenu města si v sobotu z rukou starosty převzaly Monika Škrdlová a Irena Havelková za své aktivity v místním spolku Českého Červeného Kříže (ČČK).

Cenu města převzaly Monika Škrdlová a Irena Havelková.Foto: Klára Hejdová

Cenu město již od roku 2005 uděluje jednotlivcům, nebo kolektivům, jako výraz morálního ocenění jejich přínosu pro město. Pro rok 2016 ho zastupitelé přiřkli předsedkyni spolku Monice Škrdlové a také koordinátorce akcí Ireně Havelkové.

,,Jejich mimořádný přínos pro naše město je nezpochybnitelný, a to nejen v uplynulém roce. Aktivity ČČK se nedají přehlédnout. Mnoho akcí samy iniciovaly a na mnoha poskytovaly podporu. Proto jsme se shodli, že cena poputuje do dobrých rukou," uvedl při slavnostním okamžiku starosta Veselí nad Lužnicí Ladislav Sýkora.

Proč jste se rozhodly angažovat v ČČK?

MŠ: Kdysi jsem jako první zastavila u autonehody a pomáhala jsem s první pomocí. Doteď si pamatuji ten strach, abych neudělala něco špatně. Proto jsem se rozhodla oprášit své znalosti a přihlásila se na kurz PP v táborském ČČK, kde mě nadchla práce dobrovolníků. V září 2010 jsem přišla s myšlenkou obnovit činnost veselského spolku pro šíření znalosti první pomoci a případnou koordinaci humanitární pomoci v krizových situacích.

IH: Byla jsem u zrodu veselkého spolku díky Monice Škrdlové, se kterou jsme se znaly už dlouho. Oznámila mi svou vizi, a protože znala mou vlastnost nadchnout se pro dobrou věc, ulovila mě celkem snadno.

Byla pro vás nominace a získaní ceny překvapením?

MŠ: O nominaci jsem se dozvěděla od paní Marie Hadravové, která se mi po akci Veselí (až) na dřeň zmínila, že mě chce navrhnout. Tenkrát jsem to přešla s pousmáním. Když mi pak ale volal starosta města, doslova mi to vyrazilo dech. Hlavně to, že jsem byla nominována celkem třikrát a velikou radost jsem měla, že cenu získávám spolu s kolegyní z kříže, Irenou Havelkovou. Velice si ceny vážím a věřím, že se nám podaří zrealizovat ještě plno užitečných akcí v našem městě.

IH: Pan starosta mi na jedné akci gratuloval k ocenění. Zeptala jsem se ho k jakému. Byla jsme překvapená, o Moničině nominaci jsem věděla a jednoznačně s ní souhlasila, je přeci hlavou celého spolku. Společně jsme pak s Monikou usoudily, že bez všech členů našeho spolku bychom byly jen holky s nápady na dvorku za domem, a že jen díky nim se naše vize vždy uskutečnily v takové míře a kvalitě, že se mnozí účastníci/diváci pobavili, a vykonali sami dobrý skutek a pomoc. Což je mimo jiné i naše heslo: Pomáháme pomáhat.

Veselský spolek Českého Červeného Kříže byl obnoven 11. září 2010 a nabízí kurzy první pomoci, noční cvičení první pomoci pro děti nebo zdravotní dozory. Podporuje děti z DD Radenín, organizuje Strom splněných přání a mnoho dalšího. Například v roce 2013 pomáhal při povodních a koordinoval humanitární pomoc.

Loni na podporu registru dárců kostní dřeně uspořádal koncert Veselí (až) na dřeň, na kterou přišlo 50 nových dárců. Obě vítězky jsou i malířkami a věnují se malování na obličej nejen na dětských akcích.

Klára Hejdová