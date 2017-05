Ve Veselí budou v sobotu hledat stopy Rakousko - Uherska

České Budějovice - Za parkování na ulici by měli od podzimu platit obyvatelé českobudějovického Pražského předměstí pět set ročně. Alespoň to říká návrh, který nyní půjde do rady města. Deník podklady získal už před jednáním radních. Za auta podnikatelů je navržena sazba pět tisíc za rok.