Ve lžínské kapli zpívá nový zvon sv. Václav

Lžín /VIDEO/ – Svatý Václav sice dostal libý hlas, ale čím méně ho Lžínští uslyší, tím lépe. Zvonit totiž bude jen umíráček. Od soboty je na svém místě ve věži kaple zasvěcené svatému Václavovi.

Poprvé se ozval krátce před 15. hodinou, v tu chvíli naštěstí nesl veselé poselství o soudržnosti vesnice. Jako před 98 lety se i dnes na jeho odlití podíleli sami občané. Když se starostka Jana Vacková začetla do historie, byl osud téměř sto let starého železného zvonu zpečetěn.



„Asi loni v červnu se mi dostala do ruky stará kronika Lžína, v nímž jsem si přečetla o osudu zdejších zvonů a kapličky. Řekla jsem si, že když je kaple z roku 1797 památkově chráněná, tak potřebuje nový zvon, protože jak jsme zjistili, ten náš starý měl zkrácené srdce a byl i špatně zavěšen,“ říká starostka, jejíž plán nezapadl.



Od začátku letošního roku lidé na zvon vybrali 50 tisíc. Zhruba 200 tisíc pak odešlo z obecní pokladny. Kromě zvonu obec zaplatila i obnovení malby uvnitř 220 let staré kaple.



Svatý Václav pochází z dílny zvonaře Michala Votruby. Nahradil železný zvon, který v roce 1919 zaplnil prázdné místo po původním zvonu. Stalo se tak díky iniciativě několika místních žen. Původní zvon museli místní v roce 1917 sejmout z věže a poskytnout ho potřebám první světové války. Ironií osudu možná zabil zrovna někoho ze Lžína.



Požehnání novému sv. Václavovi se ujal táborský farář Michal Pulec a jeho obřad sledovala zhruba stovka lidí. „Je krásný, bydlím hned vedle, tak na něj vidím z okna. Jsem ráda, že máme nový zvon,“ ocenila dílo z čisté zvonoviny Věra Košnerová.