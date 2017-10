V Tismenickém údolí obnoví Housovy lázně

Tábor – Tábor prodal panelák po firmě Narex pod Holečkovými sady. Získal ho Petr Nůsek.

Táborský konšel Karel Housa po sobě na břehu Tismenického potoka zanechal mlýn, jenž býval prvním parním v jižních Čechách. Lidé sem k němu chodili také do lázní a na tuto historii z konce 19. století chce Petr Nůsek, majitel skanzenu Housův mlýn, navázat.

Plány na rozšíření areálu mlýna mu umožní realizovat rozhodnutí zastupitelů, kteří mu v tomto prostoru prodali panelový dům po firmě Narex.

Ve finále se o objekt kromě Petra Nůska ucházeli ještě manželé Kosíkovi z Prahy. Zastupitelé se ale rozhodli pro Petra Nůska, jenž návštěvníky mlýna vrací do husitské minulosti Tábora a Narex si přes dva roky pronajímá za 60 tisíc ročně. Za dům i pozemky uhradí celkem 950 tisíc korun. O 29 tisíc méně než nabízeli manželé Kosíkovi.

Starosta Jiří Fišer se za nižší cenu postavil s ohledem na aktivity a celistvost lokality mlýna. Navíc prodávaný objekt prakticky nemá samostatný přístup, pokud za něj nelze považovat klokotskou cestu pro pěší, což by mohlo činit problémy.

Tímto argumentem Matouše Loskota, zástupce Kosíkových, kteří v údolí chtěli vybudovat architektonické ateliéry s dílnami pro veřejnost, nepřesvědčili. Domnívá se, že zastupitelé předem řeší problém, který ještě ani nenastal.

„Nám by nevadilo, že není přístup pro auta. I rekonstrukce je bez nich řešitelná. Naší přidanou hodnotou byly architektonické dílny pro veřejnost. Nevím, jestli zastupitelé projekt znají, vypadá to totiž, že pan starosta znal pouze jeden z těch dvou,“ uvedl Matouš Loskot s ujištěním, že zatímco Petr Nůsek rovněž naznačoval obavy ze vzájemných sousedských vztahů s dalším majitelem v údolí, jim by aktivity Housova mlýna v ničem nepřekážely. Přesto Matouš Loskot nebyl z prohry příliš zaskočen.

„Z části jsme to očekávali. Na druhou stranu jsem rád, že vždy nejdou jen na nejvyšší cenu, ale že se zamýšlejí i nad věcným obsahem,“ ocenil u zastupitelů.

Nový vlastník panelového domu jej zakomponuje do skanzenu husitství. „Vznikne tu historické fitness se středověkou lázní. Obnovíme tak koupele, které tu jako první parní lázně v Táboře postavil radní Karel Housa a dodnes z nich zůstala ochlazovací nádrž. Kromě fitness, v němž ve středověku rytíři cvičili v brnění, chceme v další etapě vybudovat dvůr řemesel a her pro děti. Bez tohoto domu by to nešlo,“ naznačil plány Petr Nůsek.