V Táboře pod mostem je změna dopravy

Tábor – V Táboře se schyluje ke startu plánované opravy mostu u Nového hřbitova.

Pozor na změnu jízdy v Táboře na E55.Foto: Deník/Alena Šatrová

Již nyní proto stavební firma nechala silnici E55 pod mostem osadit dopravními značkami, které změnily průjezd místem opravy. Řidiči také musí ve směru na Prahu z osmdesátky ubrat na sedmdesátku. Oprava tohoto mostu navazuje na rekonstrukci nedalekého přemostění u sídla hasičského sboru, která uzavřela směr na Chýnov. Celkem vyjdou na 28 milionů.

Na most u hřbitova firma Edikt nastoupí již v úterý. Řidiči pojedou po objízdných trasách, chodci by měli přes most přejít. Informace o dopravě ještě upřesníme, až je dopřesní firma Edikt.