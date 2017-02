V Táboře je zavřený už druhý most

Tábor - Ke Švehlově mostu přibyla tento týden další uzavírka.

Uzavírka táborského mostu ve směru na Chýnov a Pelhřimov bude trvat do začátku července.Foto: Deník/Jiří Dintar

Táborské řidiče čeká několik příštích měsíců nepříjemná dopravní komplikace. Objíždět totiž budou muset další uzavřený most, po Švehlově mostě již druhý. ŘSD se rozhodlo přistoupit k celkové rekonstrukci mostu U hasičů, který kříží ulice Chýnovská a Pelhřimovská. Po jeho zprovoznění se ŘSD chystá navázat opravou dalšího mostu v těsném sousedství.

Náklady na rekonstrukci obou mostů se mají vyšplhat na víc než 28 milionů korun. Jak sdělil mluvčí ŘSD Jan Studecký, práce na prvním mostě by měly trvat do července.

„Celková rekonstrukce je rozdělena do dvou etap, v té první opravíme most U hasičů. Po jeho otevření navážeme opravou mostu U hřbitova, ten by pak měl být hotov na začátku prosince," uvedl Jan Studecký.

Provoz pěších bude na mostě zachován po celou dobu rekonstrukce.

„Pod mostem bude omezení v jízdních pruzích, ale vždy se zachováním obousměrného provozu. Objízdné trasy budou vedeny po silnici I/3, mezi kruhovými objezdy," sdělil k rekonstrukci Jan Studecký.

Objízdná trasa ze směru na Sezimovo Ústí prodlouží řidičům cestu o více jak dva kilometry, ze směru na Chýnov pak téměř na tři a půl kilometru.

„Kvůli objížďkám dojde k navýšení nákladů na provoz Městské hromadné dopravy," potvrdila táborská místostarostka pro dopravu Michaela Petrová.