V Sezimově Ústí hasí spor využívání pozemků před tenisovou halou

Sezimovo Ústí - Provozovatel tenisové haly u Kozského potoka se podle radnice dostal do rozporu s uzavřenou nájemní smlouvou z roku 2009.

Soukromá tenisová hala v Sezimově Ústí.Foto: Deník/Alena Šatrová

Týká se to výstavby předzahrádky na pozemcích města, která není součástí uzavřené dohody o pronájmu pozemku. Jak říká starosta Martin Doležal, několikrát provozovatele vyzvali k urovnání vzájemných vztahů, na což nereagoval.¨

„Když naše výzvy odmítal, tak jsme na něj prodali žalobu, neboť z hlediska péče řádného hospodáře to tak nemůžeme nechat být. Zároveň jsme ale vyjádřili připravenost řešit záležitost mimosoudně, takže řízení bylo odročeno," upřesnil starosta s tím, že nyní hledají prostor pro společnou řeč.

Město protistraně předložilo několik návrhů na řešení rozporu proti smlouvě, nicméně pronajímatel přišel s vlastním. Ten ale radní neodsouhlasili a dál vedou jednání, aby užívání půdy uvedli do souladu se smluvními podmínkami.

Smlouva z roku 2009 je podle Martina Doležala hodně nestandardní. Tehdejší radní v čele s Bedřichem Benešem pozemky pro stavbu haly soukromému subjektu pronajali na 40 let za korunu ročně. Již tehdy tento postup ve veřejném prostoru kritizoval: „…Že rada vše činí bez předchozího vyjádření se občanů k záměrům města v této lokalitě, bez výběrového řízení na zpracování studie k řešení dané lokality či bez ohledu na skutečné priority města (domov pro seniory, koupaliště) už nikoho nepřekvapuje. Zarážející v dané věci však je přímá podpora jednoho subjektu, který zde, bez výběrového řízení, de facto zadarmo, za nečinnosti či nevědomosti převážné většiny občanů města, může realizovat svůj podnikatelský záměr," vyjádřil se před lety na serveru Sezimovo Ústí online.

Nepochopitelné pro něj bylo, že rozhodnutí o stavbě soukromé tenisové haly padlo v době, kdy město přebíralo do majetku tenisový areál Spartaku a podle Martina Doležala měla mít zájem o jeho dostatečné využívání. „Místo výstavby nového koupaliště na místě stávajícího plánuje rada to stávající zasypat a nové hloubit o několik desítek metrů dále. A to jen proto, aby se sem vešly další kurty a tenisová hala," zdůvodňoval tehdy dnešní starosta své rozladění.