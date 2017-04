V pondělí začne výluka na trati do Českých Budějovic

Táborsko – České dráhy oznámily výluku na trati mezi Táborem a Českými Budějovicemi, a to v úseku České Budějovice - Veselí nad Lužnicí, respektive Planá nad Lužnicí. Nepřetržitou výluku rozdělili do dvou etap a celá potrvá do čtvrtka 4. května do 19 hodin.

Doprava se bude řídit výlukovým jízdním řádem a za všechny vlaky pojede autobus. Mluvčí drah Radka Pistoriusová upřesnila, že první etapa platí pro období od pondělí 24. dubna do čtvrtka 27. dubna v úseku Veselí – Budějovice.



1. etapa



- za osobní a spěšné vlaky a většinu rychlíků pojede náhradní autobusová doprava v úseku Veselí nad Lužnicí – České Budějovice

- vybrané rychlíky a vnitrostátní expresní vlaky nahradí autobusy v úseku Tábor – České Budějovice (– Český Krumlov pro Ex 531 a Ex 532)

- mezinárodní expresní vlaky budou autobusy nahrazeny v úseku Tábor – České Budějovice – Summerau



Za vlaky Ex 1540, Ex 1542 a Ex 1544 pojedou dva autobusové spoje náhradní dopravy:

• jeden spoj jede z Českých Budějovic do stanice Tábor, kde je zachována návaznost na vlak Ex 1540, resp. Ex 1542 a Ex 1544

• druhý spoj jede ze Summerau do Veselí nad Lužnicí, kde je tento, s ohledem na delší jízdní dobu autobusu, navázán na vlak R 720, resp. R 712 a R 704.



Druhá etapa nastane v pátek 28. dubna a potrvá do 4. května, a to v úseku Planá nad Lužnicí - České Budějovice, přičemž v souběhu s touto výlukou se na trati 196 potká výluka v úseku Summerau – Velešín/Včelná



- v denní době (8–16 hodin) se vyloučený úsek prodlužuje až do Olbramovic



- za osobní a spěšné vlaky pojede autobus v úseku Tábor – České Budějovice



- za vybrané osobní a spěšné vlaky pojedou autobusy v úseku Benešov u Prahy – Tábor



- rychlíky jedoucí ve/ze směru Brno pojedou autobusy v úseku Veselí nad Lužnicí – České Budějovice



- většinu rychlíků ve/ze směru na Prahu nahradí autobusy v úseku Planá nad Lužnicí, resp. Olbramovice – České Budějovice



- místo vybraných rychlíků a vnitrostátních expresů pojedou autobusy v úseku Tábor, resp. Olbramovice – České Budějovice (– Český Krumlov pro Ex 531 a Ex 532).



- mezinárodní expresní vlaky budou autobusy nahrazeny v úseku Tábor, resp. Olbramovice – České Budějovice – Summerau.



Za vlaky Ex 1540, Ex 1542 a Ex 1544 budou nasazeny dva autobusové spoje:

• jeden spoj pojede z Českých Budějovic do Olbramovic, resp. Tábora u Ex 1544, kde bude zachována návaznost na vlak Ex 1540, resp. Ex 1542 a Ex 1544

• druhý spoj pojede ze Summerau do Olbramovic, resp. Tábora u Ex 1544, který s ohledem na delší jízdní dobu autobusu bude navázán na vlak R 720, resp. R 712 a R 704.

Další informace jsou k dispozici na:



https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/vyluka/2269/

https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/vyluka/2285/



České dráhy se předem cestujícím omlouvají, za případné komplikace, které je na cestě potkají.