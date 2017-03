V Plané nad Lužnicí zavírá pobočka České spořitelny

Planá nad Lužnicí - Rušení nevýkonných poboček České spořitelny se dotkne také Plané nad Lužnicí. Lidé budou muset od dubna jezdit do Sezimova Ústí.

Ilustrační fotoFoto: Archiv TD



Zlobí se starosta Jiří Šimánek, zlobí se i starší obyvatelka Hana Tůmová. Pobočka České spořitelny přímo v Plané jim po zavření bude chybět. Posledním pracovním dnem se pro bankovní úředníky stane 31. březen.

„Mně i manželovi je už sedmdesát a teď abychom s bankovními příkazy jezdili jinam. To se mi nelíbí, město by se mělo rozvíjet, místo toho ale takhle spíš upadá,“ nelíbí se Haně Tůmové změna.

Jediné plus na celé situaci je zachování bankomatu, za jehož existenci v Plané před devíti lety se spořitelnou svedli úspěšný boj. Tehdy se pro něj vyjádřily dvě třetiny občanů, což pro spořitelnu znamenalo přes dva tisíce lidí. V létě ale přibyly další stovky díky chalupářům a turistům. Tehdy pobočka spořitelny ve městě fungovala už přes deset let, ale kdo neměl hotovost a jen kartu, byl v Plané bezradný a musel dojet k bankomatu do Sezimova Ústí. Teď se situace otočila: klienti této banky budou muset do sousedního města na přepážku.

Starosta Sezimova Ústí Martin Doležal upřesnil, že ve městě mají jednu pobočku České spořitelny, dvě kontaktní místa Poštovní spořitelny a v hotelu MAS má přepážku také Komerční banka.

Chybějící pobočka nezkomplikuje život pouze občanům Plané a zároveň klientům této banky, ale také radnici, která má u spořitelny vedené účty.

Starosta Jiří Šimánek proto vyjednává u konkurence. „Je to hrozné, město i jeho společnosti má u České spořitelny účty a teď budeme mít problém s výběrem a ukládání hotovosti. Proto jsme začali vyjednávat s Poštovní spořitelnou, protože poštu máme přímo v budově úřadu a spořitelna využívá služeb pošty, takže bychom tady mohli ukládat i vybírat,“ upřesnil starosta s tím, že tato možnost by fungovala i pro občany.

Česká spořitelna redukci poboček spustila již loni na podzim. Důvodem je snížení počtu lidí, kteří fyzicky na pobočku přijdou. Na jihu Čech v dubnu kromě plánské zavře pobočka ve Zlivy, Borovanech, Chlumu u Třeboně a Mirovicích. Mluvčí společnosti Pavla Kozáková upřesnila, že zatímco každým rokem zaznamenali v pobočkách 20 milionů návštěv klientů, nové odhady hovoří o polovičním propadu. „To souvisí i s tím, jak se postupně mění rytmus života lidí ve městech a vesnicích. Obecně platí, že nechceme mít pobočky, které jsou prázdné, proto jsme se po pečlivé analýze rozhodli uzavřít ty, které klienti téměř nevyužívají,“ potvrdila. Většinou jde o pracoviště s dvěma až třemi zaměstnanci, která otvírají jen několik dní v týdnu a většinou v nich provádí pouze hotovostní operace.