V Padařově se setkají lidé, kteří nesouhlasí s hlubinným úložištěm

Jistebnicko - Padařov a Makov jsou stanovišti letošního již třetího Dne proti úložišti, k němuž se můžete přidat v sobotu.

Lidé z lokality Magdaléna na Jistebnicku s úložištěm nesouhlasí.Foto: Deník/Alena Šatrová

V 15 hodin v Makově zasadí na návsi strom a uspořádají si "jadrný" piknik, v Padařově se v kulturním domě od 17 hodin koná setkání s fotografem Zdeňkem Minaříkem, jenž přiveze svůj film Černobyl - vteřiny před katastrofou.

Protestní akci zajišťuje Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 22 obcí a 11 spolků a v sobotu se uskuteční na všech sedmi lokalitách, kde Správa úložišť radioaktivních odpadů hledá místo pro trvalé hlubinné úložiště.

"Starostové a obyvatelé dotčených obcí tímto chtějí veřejně upozornit na svůj zásadní nesouhlas s postupem státních úřadů, v jehož důsledku pod jejich domovy může skončit vysoce radioaktivní odpad nebezpečný po tisíce generací," zdůvodňuje aktivitu mluvčí Platformy Jiří Popelka z Jistebnice, jenž je ve městě místostarostou a zároveň předsedou spolku Zachovalý kraj.



Vláda podle nich příliš oddaluje schválení nové koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, která by měla objektivně zhodnotit, zda je konečné hlubinné úložiště tou nejvhodnější variantou a proces vyhledávání jeho umístění dobře nastaven. Vláda také nevyslyšela požadavky dotčených lokalit a nepřijala návrh zákona o zapojení obcí do vyhledávání úložiště a další diskusi o něm odsunula do roku 2018.

"Poslanecká sněmovna pak nově vyřadila občany z možnosti účastnit se povolování průzkumných území pro úložiště. Správa úložišť navzdory tomu, že jí budou chybět geologická a další data z plánovaných, ale neprovedených průzkumů, i tak pokračuje v přípravě výběru "nejhodnějších“ lokalit pro další a hlubší geologické práce. Umožní ji to velmi volně nastavená kritéria výběru, která nedávají jistotu, že hledá místo, které má garantovat nejlepší dostupnou bezpečnost po dlouhé stovky tisíc let," tlumočí Jiří Popelka názor členů Platformy a dodal, že spolupráce mezi obcemi a spolky je základem pro prosazování zájmů občanů z lokalit.



Podrobnosti k akcím Dne proti úložišti na jednotlivých lokalitách najdete na webových stránkách www.platformaprotiulozisti.cz a www.nechcemeuloziste.cz .