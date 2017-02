V kulturáku se bojovalo na stole

Soběslav - Neděle v soběslavském kulturním domě patřila celým rodinám.

Soběslavská společnost I MY připravila pro veřejnost již 4. ročník Hračkofestu, při němž se souboje mezi soupeři vedou na stole. Malí i dospělí hráči měli na výběr na 150 společenských her, a to je důvod, proč rodiče neváhají se svými potomky vyrazit do místního kulturního domu. Tolik her by doma napočítal jen málokdo. Proto se ke stolu posadil i Petr Maděra se syny Radkem a Václavem a u vedlejšího Anna Pazderová s dcerou Karolínou a Valerij Chardjuk s dcerou Valerií. V tu chvíli ale byla zcela nejmladší hráčkou tři a půlletá Barborka Dalajková, která bezpečně ovládá jak barvy, tak již i číslice. Symbolickým vstupným všichni hráči podpořili provoz I MY, které se stará o rodiny dětí s postižením v celém Jihočeském kraji. Pokud na nedělní večer nemáte žádný plán, můžete se ještě připojit, hraje se až do 22 hodin.

Další příležitost, jak I MY pomoci s financováním provozu, přijde v úterý. V Divadle Oskara Nedbala pro ni zahraje Michal Dlouhý a Kateřina Lojdová Válku Roseových.

