V kraji zatím není. První ScioŠkolu tak chce nabídnout Tábor

Tábor – Po Praze, Brnu a Olomouci by ScioŠkola měla vzniknout v Táboře. Šlo by tak o první školu tohoto typu v Jihočeském kraji.

Organizátoři ScioŠkoly v Táboře uspořádali na toto téma pro rodiče již první besedu. Foto: David PeltánFoto: David Peltán

Zakladatelé už dojednali i sídlo v bývalé Jihočeské univerzitě a výuku chtějí zahájit pro příští školní rok. Jedna z iniciátorek, Lenka Matoušková, upřesnila, že na otevření pracují od loňského podzimu.

„Otevřeme celý první stupeň základní školy, který by mohlo navštěvovat až 60 dětí. Ty budou vybrány po zápisu a pohovoru s rodiči. Nebudeme výběrovou školou, to znamená, že nebudeme vybírat jen nadané děti," ujišťuje.

Před nimi však ještě leží několik úkolů. „Potřebujeme souhlas rady města, pak kraje a naposledy musí ministerstvo zapsat naši školu do rejstříku škol. Tento proces skončí zhruba letos v srpnu, to budeme vědět, jestli jsme zapsanou školou," doplňuje Lenka Matoušková. Se zakladateli táborské ScioŠkoly je tak již v kontaktu místostarostka pro školství Michaela Petrová.

„Představili mi záměr a já jejich žádost předložím na radě, stejně jako žádost o montessori. Předpokládám, že obě půjdou na radu v březnu," upřesnila místostarostka. Podle ní oba žadatelé mají šanci na úspěch, pokud předloží projekt dostatečně domyšlený do posledního detailu. Michaela Petrová je ale zastáncem pestřejší škály vzdělávání.

„V Táboře máme nadšené rodiče, kteří se pouští do zakládání škol a školek různých směrů – scio, montessori, waldorfskou nebo soukromé. Zakladatelé si sami všechno zajistí, a to včetně financování, a po radních nechtějí nic jiného, než souhlas, že jejich škola smí na území města působit, dodává místostarostka.

ScioŠkola v univerzitě

V současnosti vzniká projekt o umístění školy v pátém patře budovy bývalé Jihočeské univerzity, dnešní Centrum Univerzita Tábor. Kapacity prostor by obsáhly první až devátou třídu, dětský klub, dílnu, šatny, toalety i kabinety. Celkem 105 dětí. Pedagogický sbor, ředitele a jeho zástupce chce vedení nové školy vybírat na začátku příštího roku.

„Konzultace na hygienické stanici i s hasiči jsou pozitivní. Pro venkovní pobyt o přestávkách se nabízí venkovní terasy. Stravování je předběžně kladně projednané se školní jídelnou v blízké Tomkově ulici. Prostory pro tělocvik jsou zatím neprojednané, ale doufáme, že využijeme poslední volné kapacity v přilehlých tělocvičnách v okolí," uvedl k praktickým záležitostem projektant Radek Müller.

Jako v jiných soukromých školách, i tady budou rodiče za své dítě platit školné. Jeho výše vyplyne od vstupní investice, která je zatím neznámá. Předpoklad je, že by se měla pohybovat kolem čtyř tisíc měsíčně.

ScioŠkola žákům nabídne výuku, která je uchopena tvořivým způsobem. Škola dětem pomáhá najít to, co je nejvíc baví a pro co mají talent. V praxi to znamená, že například děti z první a druhé třídy mohou pracovat společně. Schopnějším prvňáčkům to umožní vzdělávání se staršími spolužáky. Cílem je láska ke škole a vzdělávání, lepší schopnost a otevřenost učit se novým věcem, kritické uvažování o předložených faktech, samostatnost a vědomí odpovědnosti.

„Není pro nás důležité, aby se děti učily nazpaměť informace, které většinou zapomenou, jakmile školu opustí. Chceme, aby uměly tyto informace v případě potřeby vyhledat, rozlišit jejich věrohodnost a používat je v souvislostech. Škola v dětech rozvíjí kritické myšlení prostřednictvím projektové výuky, diskusí nebo tím, že se učí jeden od druhého," přibližuje další ze skupiny iniciátorů, Barbora Müllerová.

Rodiče již dali dohromady spolek Rodiče pro ScioŠkolu v Táboře. Realizační tým má nyní pět členů - pracovnici v náhradní rodinné péči Lenku Matouškovou, personalistku Natálii Němcovou, projektanta Radka Müllera, portugalistku Barboru Müllerovou a advokátku rodinného práva Radku Korbelovou Dohnalovou. A tři sta podporovatelů na sociální síti Facebook.

„Snažíme se vytvořit co nejlepší výchozí podmínky a chceme pořádat diskuse a besedy se zajímavými hosty na aktuální témata o školství a vzdělávání. Rádi bychom propojili jednotlivé školy v Táboře a chtěli v příštím roce pořádat další akce, do kterých bychom zapojili i žáky z ostatních táborských škol a jejich rodiče," naznačila Barbora Müllerová plány spolku.

První informace o nové škole se již rodiče dozvěděli při společné besedě. Ágnes Němečková by ji své dceři ráda dopřála. „Otevření této školy bych uvítala, protože na rozdíl od klasického školství zde respektují každé dítě. Hledí na jeho potřeby a možnosti a pracují na tom, aby se děti naučily učit. Což vnímám jako velmi důležité," říká matka prvňačky ze Soběslavi.

ScioŠkola by mohla být po waldorfské a předpokládané i montessori škole další alternativou vzdělávání žáků základních škol na Táborsku. V kraji je již zhruba 15 alternativních základek.

