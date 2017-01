V divadle začíná jaro. Zajistěte si předplatné

Tábor - Během jarního předplatného přijedou do Tábora tři desítky divadelních souborů včetně nového cirkusu.

Divadlo Oskara Nedbala v Táboře.Foto: Archiv redakce

Táborské Divadlo Oskara Nedbala přichází s nabídkou pro jarní předplatné. Pokud nikdo nechce přijít ani o jedno představení, předplatné je možné si koupit do 3. února.

V jarní sezoně zavítají do táborského divadla téměř tři desítky divadel z celé republiky. V programu nechybí pražská Ypsilonka, Divadlo ABC, oblíbené Dejvické divadlo, Divadlo v Řeznické, Na Fidlovačce, ale i generační VOSTO5 nebo Studio Palmoffka či Kredance. Na táborských divadelních prknech se opět představí i Losers Cirque Company, který tu u diváků sklidil velký úspěch.

„Hoši s novocirkusovým představením vzbudili v předešlé jarní sezoně velký zájem a bouřlivé ovace. Naše dramaturgující ředitelka Linda Rybáková proto neváhala a sáhla po této artistické skupině znovu. Tentokrát vybrala poetickou a vtipnou podívanou Walls & Handbags, která se stala divadelní událostí roku 2015," přibližuje za divadlo Veronika Drdáková.

Předplatné tvoří sedm skupin se 34 představeními i koncerty. Jedním z vrcholů sezony bude taneční představení ND Brno s názvem Black and White, jehož choreograf a umělecký šéf Mário Radačovský na Čajkovského hudbu převedl Labutí jezero do řeči 21. století.

„Do nadcházející sezony jsou připraveny i divácky oblíbené muzikály jako Ženy na pokraji nervového zhroucení z prostředí energií nabitého Španělska," vybírá Veronika Drdáková z programu, který pamatuje i na dětského diváka.