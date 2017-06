V části Táborské ulice zmizí zákaz stání

Sezimovo Ústí - Zákaz stání v Táborské ulici, který začal platit po její rekonstrukci, zcela bezkonkurenčně vládne diskuznímu fóru na webu města.

Táborská ulice v Sezimově Ústí.Foto: Deník/Alena Šatrová

A rozhodně nejde vždy jen o chválu. Starosta Martin Doležal teď říká, že zákazové značky z ulice částečně zmizí. „Rozhodnutí o změně provozu právě nabylo právní moci, takže ve spodním úseku ulice, tedy nikoli u diskotéky Apollo, zákaz státní zrušíme,“ potvrdil starosta.

Lenka Kosová, jejichž dům stojí v horní části ulice směrem k táborskému sídlišti, patří k příznivcům zákazu a nerušila by ho. Před svým domem parkovat mohou. „Je to bezpečnější, když tu auta stála, bylo špatně vidět. Ale asi se nic nezkazí,“ míní obyvatelka ulice. To Vančatovi nyní před svým domem parkovat auto nemohou, proto se změnou naopak souhlasí.

Rozhodnutí o částečném zrušení zákazu stání předcházelo v Táborské ulici další měření provozu. Týkalo se období od 30. března do 6. dubna a test ukázal, že v obou směrech ulicí projelo 7206 vozidel, z toho 17,5 procenta z nich překročilo povolenou rychlost. Dokonce se tu auto řítilo rychlostí 87 km za hodinu, k čemuž prázdná ulice svádí a obyvatelé na to upozorňovali.

Radnice z měření dostala i další důležitou informaci, a sice, že došlo k poměrně zásadnímu nárůstu dopravy oproti stavu před rekonstrukcí ulice. Průjezdy, a to včetně cyklistů, se tu v obou směrech zvýšily zhruba o 30 procent. Na základě tohoto zjištění vedení města navrhlo opatření, které má vést ke zvýšení bezpečnosti.

„Myslíme si, že když teď budou tu a tam stát auta, že to psychologicky na řidiče zapůsobí a zpomalí. U nárůstu dopravy chceme zjistit, zda by pomohlo zjednosměrnění ulice Jana z Ústí, jenže tuto používají i obyvatelé táborského sídliště a zcela zablokovat ji nemůžeme,“ připouští starosta.

Zatím se tedy drží pouze částečného povolení parkování, neboť ani zvýšení počtu retarderů přes silnici není aktuální. Přibržďování totiž zase zvyšuje hluk.

Město na příští rok připravuje rekonstrukci navazující ulice Prokopa Holého. Teď s Vodárenskou společností Táborsko pracují na projektu.