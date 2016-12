Udělejte spolu s námi hezké Vánoce i psům z útulku

Tábor - Táborský deník vyhlásil materiální sbírku pro táborský útulek. Společně se za psy vydáme v pátek v 15 hodin.

Pes. Ilustrační foto.Foto: Martin Divíšek

Táborský deník vyhlásil materiální sbírku pro obyvatele táborského útulku. Společně tak v době adventu můžeme chlupáčům zpříjemnit život, který se s nimi nemazlí.

Pokud se do sbírky připojíte, tak díky vašemu daru budou mít opuštěnci bohatší Vánoce. Nejraději by pod stromečkem našli pamlsky na čištění zubů, hračky nebo obyčejné deky či pořádně pevné obojky. Ošetřovatelka Marcela Fonejtová říká, že krmení mají v útulku dost.

Do psího útulku se společně vydáme již v pátek, sraz ve Vápenné strouze je v 15 hodin. Pokud vám termín nevyhovuje, můžete dárky přinést do redakce Táborského deníku a my je za vás chlupáčům předáme. Děkujeme, že pomůžete i psům, kteří doufají, že ještě najdou skutečný domov.