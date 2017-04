Události, které tento týden čekají Jihočechy

Táborsko – České dráhy oznámily výluku na trati mezi Táborem a Českými Budějovicemi, a to v úseku České Budějovice - Veselí nad Lužnicí, respektive Planá nad Lužnicí. Nepřetržitou výluku rozdělili do dvou etap a celá potrvá do čtvrtka 4. května do 19 hodin.